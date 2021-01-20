美新政府將疏遠台灣！　港媒解析「拜登團隊近期動作」釋訊號

▲拜登上台或給美台關係調整或生變埋下伏筆。（合成圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

拜登政府將於美東時間周三（20日）就任，香港中評社20日發表快評文章指出，白宮易主，反華親台的川普離開，美台關係面臨考驗。拜登團隊近期從政策主張到具體行動，都出現疏遠台灣的跡象，為美台關係調整或生變埋下伏筆。

拜登即將宣誓就職，台灣「駐美代表」蕭美琴迄至昨天仍等不到邀請函。拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森近日接受採訪時直言，「拜登理解世界上只有一個中國，而這個中國的首都在北京，台灣這個獨立國家並不存在，美國也不會承認台灣獨立。」

評論指出，「回到一中、不給邀請函，對台灣而言不只是尷尬，而是沉重打擊，它意味著拜登團隊疏遠台灣。台灣難再獲得如川普政府時期那樣的支持，『倚美抗中』快走到盡頭。」

被拜登提名為國安會印太協調員的美國前助理國務卿坎貝爾近日建議，中美兩國都後退一步，緩和目前針鋒相對的緊張氣氛，再各進一步。對此，外界認為，坎貝爾釋放了重要信號，美方願與中方建立可行關係。

文章最後也表示，大陸正密切關注美國新政府的對華政策實際變化，特別是如何處理最敏感的台灣問題；從拜登對華關係團隊近期釋出的重要信號看，中美重回對話與合作軌道是可能的，只要拜登政府有意願，中美有可能在第一時間溝通，建立合適的接觸渠道和機制。

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