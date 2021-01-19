愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝光

記者鄭思楠／綜合報導

妻子離開桂軍民已經快4年了，桂軍民從不提「死」，只是說「她睡過去了」，這並不是「狡辯」。他清楚地知道，妻子正以頭朝下的姿態，「沉睡」在容積2000升的液氮罐內，在-196℃的條件下，時間對她來說彷彿是「靜止」的。目前世界上有上百人被低溫保存，並期待未來能夠「復活」。

▲桂軍民思念妻子。（圖／翻攝自新時報）

中國本土第一例冷凍人叫展文蓮，是一位女性，她生前在一家銀行工作，也是一名肺癌患者，而她的冷凍過程就在山東銀豐完成的。2017年5月8日，只有49歲的她因肺癌去世，去世前和家人一起做了個重要的決定，在死後進行人體冷凍手術。

▲中國本土第一例冷凍人展文蓮。（圖／翻攝自新時報）

5月8日凌晨，展文蓮在病床上停止了呼吸和心跳，醫生宣布臨床死亡。在2分鐘內，臨床專家快速在她的體內註射了抗凝和抗氧化等藥物，並以最快的速度將冰鹽水輸入體內來進行物理降溫，同時進行氣管插管和實施心肺支持儀器，這樣可以保障身體的供血及供氧。

緊接著，展文蓮被轉運至銀豐研究院低溫醫學研究中心，在這裡她進行了灌流置換手術。這是極為關鍵的一步，需要將全身的血液置換成冷凍保護劑，以減少低溫保存引起的冷凍損傷。

山東銀豐生物工程集團和山東大學齊魯醫院的臨床工作人員將展文蓮的體溫降到18℃左右，然後將透明的防凍劑慢慢注入她的體內。最終，展文蓮的遺體冷凍在容積2000升、零下196℃的液氮罐內，目前已經保存了快4年。就這樣，她成為首個在中國本土進行冷凍，並計劃在50年後「復活」的人。





▲桂軍民深情望著妻子的照片。（圖／翻攝自新時報）

據《新時報》報導，2017年5月開始，丈夫桂軍民開始了獨自的等待。他只是一個普通人，做出這樣「驚天」選擇的原因很簡單，他坦言，就是「捨不得、沒待夠」，「對我來講很樸素，什麼醫學貢獻都靠邊站，就一個捨不得妻子，沒別的。」

30多年共同的生活，硬生生刻進他骨頭裡。很長一段時間里，他執拗地保持著生活的原狀，記住很難，但忘記更難。至今，妻子的手機號還可以用，各種社交帳號也是處於登錄狀態。

不久之後，桂軍民開始擔心，未來如果妻子「甦醒」了，她誰也不認識該怎麼辦。這種擔憂讓他覺得「殘忍」，於是決定成為志願者，機會合適也把自己凍起來，「我們畢竟一起生活了30多年，萬一哪天她醒了，我還要陪著她，她睡過去的這些日子啊，我就給她一點一點補回來，她不至於太孤獨……。」

有了這樣的期盼，他發現等待也可以「不漫長」，他終於發現生活還要繼續，還有好多事沒做完。現在，桂軍民開始整理妻子的資料存到電腦裡，他從不是刻意的記錄，有空了會敲幾句，包括每年的大事，他和家人的經歷，「萬一哪天她能看見呢……。」

「未來再見時，希望我們還是這樣，還繼續是相親相愛的，我希望這個記憶不要因為冰凍而失去了，」這是讓桂軍民感到希望的瞬間，他希望這只是一場「生離」，雖然他清楚地知道，簽署同意書時的條約，「簡單來說，就是只管凍，不管活。」

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