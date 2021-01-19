部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

▲衛福部立桃園醫院已清點兩組未接觸醫護，照顧非紅區病患。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

衛生福利部桃園醫院群聚感染持續擴大，短短8天內已經累積9名個案，為了防堵院內感染擴散，院方已採取嚴格的分艙分流管制，劃分紅、黃、綠三區，並清點出兩組醫護人員，扛下照顧其他200多名非紅區病患的照護工作。

根據《聯合報》報導，該院3、6、7、13樓加護病房及內科病房「紅區」全面管制醫護進出，一位不具名的內科醫師19日下午透露，目前院內科系門診已全部停診，只留1醫師待命，各病房患者將陸續清空，全院非紅區內科病房尚收治病患200多人，由完全未接觸、非紅區的內科醫師10多人率護理師輪流照護，嚴格禁止進入紅區，加護病房病人由加護病房醫護負責照護，徹底分流，嚴防再感染。

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▲部桃醫院內部已經劃分成紅、黃、綠三區。圖為桃園醫院感恩牆。（圖／記者陳煥丞攝）



該名醫師表示，相關管制樓層的醫護人員已在隔離病房採1人1室隔離檢疫，3、6、7、13樓紅區病房嚴格限制進出，留守醫護做好自主健康管理撐下去的決心。

院方現在禁止其他沒有接觸的內科醫護人員進入紅區病房，10多名未接觸的醫師率護師專職照護留院的200多名非紅區、一般內科未感染病患，加護病房則由未接觸的原加護病房醫護人員照護，2組醫護運作完全不交流，徹底守護現有內科病患與加護病房病患，阻絕再爆感染個案。

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