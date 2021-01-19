本土確診暴增4例　蔡英文挺醫護：互相體諒共同承擔

▲蔡英文發文挺醫護。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心19日宣布，國內新增6起確診個案，4名本土個案，2名境外移入。對此，總統蔡英文晚間發文挺醫護人員，「疫情當前，謝謝大家互相體諒、共同承擔！」

蔡英文表示，今天指揮中心公布醫院感染事件增加四起確診案例，也公布了案例的活動足跡，請大家注意相關資訊，若足跡有重疊，就要做好自主健康管理。

蔡英文指出，相信專業，公開透明，一直都是台灣的防疫最高指導原則，相信過去這一年來，大家都看到，在防疫關鍵時刻，最不需要的就是謠言、猜忌，而應該要共同關注最新的正確資訊。

蔡英文強調，非常時期，同心協力守住疫情防線，要特別謝謝最前線的醫院夥伴，在指揮中心「前進指揮所」協調下，陸續將病人外移到其他醫院的隔離病房，落實分流和消毒；也要謝謝醫療院所之間的協調合作，所有人二話不說，都願意互相扶持，配合調度，一起為台灣撐下去。

蔡英文提到，因應疫情變化，行政院已對外宣布，停辦今年的台灣燈會，許多縣市也加強防疫措施，總統府同樣做出調整包括，一、原訂2月6日總統府大開放活動，宣布取消；二、平日總統府一樓的開放參觀仍維持，但參觀者要填寫健康聲明書並全程戴口罩；三、總統府由各局處自辦小規模聚餐，停辦全府集體尾牙。

最後，蔡英文再次提醒，外出戴好口罩、留意手部清潔、維持社交距離，做好防疫三招，「每個人都可以對防疫帶來貢獻，讓我們保持冷靜，落實防疫，一起來克服疫情的考驗」。

今天的本土確診案864、865、868和869均為部立桃園醫院確診個案的接觸者。案864和案865分別是護理師案863的丈夫和女兒；案868也是一名護理師，是案863的工作接觸者，而案869則是醫院的外籍看護。

▲部桃群聚感染關係圖。（圖／王譯萱製）