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新冠肺炎殺死「40萬美國人」　超越二次世界大戰

▲▼全球新冠累計確診病例與死亡人數不斷激增，圖為美國德克薩斯州某警官試圖阻止將屍體移進冷凍車。（圖／路透社）

▲美國新冠肺炎死亡人數，已經超越二次大戰死亡人數。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（ COVID-19）自2019年底爆發至今，才短短一年多，已造成全球將近1億人感染，200萬人死亡，其中疫情重災區美國，的死亡人數就已經超過40萬人，正式超越第二次世界大戰，成為美國死亡人數第三高的歷史事件。

根據統計，造成美國人死亡的七大歷史事件，有5次與戰爭有關，2次與傳染病有關，第七名是1950~1953年的韓戰大約造成4萬人死亡，第六名是1955~1975年的越戰，造成5.8萬人死亡，第五名1914~1918年的第一次世界大戰，造成11.6萬人死亡。

第四名是1941~1945年第二次世界大戰，造成40.5萬人死亡，第三名是2020~2021年的新冠肺炎造成40.7萬人死亡，第二名是1918~1919的西班牙大流感，造成54.8萬人死亡，第一名是1861~1865的南北戰爭，造成61.8萬人死亡。

▲▼疫苗接種,美國。（圖／路透）

▲儘管美國正在廣泛施打疫苗，但還是緩不濟急。（圖／路透）

雖然美國正在努力廣泛施打疫苗當中，但是相較於單日動輒20萬人確診、2000人死亡的速度，疫苗阻擋疫情的速度，恐怕還是緩不濟急。

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