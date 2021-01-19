快訊／沖繩發布緊急事態！為期19天至2/7為止

▲沖繩縣知事玉城丹尼將於19日晚間自行發布緊急事態宣言。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本政府今天確認，2名抵達成田機場的男性，確認感染新型冠狀病毒英國變種病毒株，日本境內累計47例變種病毒病例。另外，沖繩縣為遏止轄內疫情已自行發布「緊急事態宣言」。

日本朝日新聞報導，日本政府厚生勞動省今天表示，確認2名30多歲男性感染英國變種病毒。這2人本月10 日分別從英國及迦納抵達成田機場，當時並無任何症狀。日本境內確認感染變種病毒的人數，至今累計47人。

日本放送協會（NHK）報導，日本全境今天新增103 例死亡病例（也有日媒報導104例），不僅創歷史新高紀錄，也是首度單日新增逾百死。

面對轄內疫情嚴峻，沖繩縣政府今天自行發布地方層級「緊急事態宣言」，從本月20日起到2月7日止為期19天，原則上籲請縣民不要外出。

沖繩縣知事玉城鄧尼下午出席防疫對策本部會議，為遏止疫情擴散，將轄內疫情警戒等級提高到最高級的「感染蔓延期」，並自行發布「緊急事態宣言」。

宣言期間為19天，沖繩縣政府籲請縣民除了維持生活與健康的必要情況外，原則上不要外出，尤其是晚上8時以後要徹底避免不必要及不緊急的外出。

另外，沖繩縣政府也籲請縣民不要往來中央政府發布「緊急事態宣言」的11都府縣、不要往來已自行發布「緊急事態宣言」的縣，也不要往來沖繩縣離島。

沖繩縣呼籲業者實施在家工作及視訊會議，希望減少7成出門上班的人潮。

但為了保障學生學習機會，縣立學校將在徹底採取防疫措施同時，繼續讓學生到校上課；沖繩縣政府也要求市町村及私校比照辦理。

這是沖繩縣政府繼去年4月及7月後，第3次自行發布「緊急事態宣言」。