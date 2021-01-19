台灣燈會取消藝術家心血怎辦？　林佳龍：適當時機呈現給國人

記者黃巈禾／台北報導

由於部立桃園醫院發生群聚感染，因應新冠肺炎疫情有擴大的疑慮，台灣燈會確定取消，這是31年來首度停辦。交通部長林佳龍表示，交通部觀光局會協助新竹市府善後，並研究以適當的形式和時機呈現給國人。

▲行政院召開台灣燈會受疫情影響停辦說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍表示，因應疫情變化，國內疫情升高，近來也有本土案例，疫情指揮中心基於整個防疫的判斷，由行政院長蘇貞昌召開會議提供新竹市政府和交通部，作為燈會是否續辦的基礎，交通部跟新竹市政府一樣，都面臨到很艱難的決定，但防疫優先，特別政府一體，支持2021年台灣燈會停辦。

林佳龍指出，交通部請觀光局全力協助新竹市政府處理善後相關措施，尤其國內外很多設計師、藝術家都投入心血，未來會讓這些作品順利完成，也會研究以適當的形式和時機呈現給國人。

林佳龍提到，新竹市主辦的燈會是一個城市型燈會，交通部觀光局負責主燈區，但整個燈會的交通維持和交通疏運以及防疫措施，仍要倚賴地方政府進行，這點是新竹市政府實際上面臨的挑戰，交通部會全力來協助，做好停辦的相關措施。

林佳龍強調，指揮中心強烈建議對於過年前後大型活動應該盡量避免，因此政府必須用更嚴格的標準，所謂停辦，但也希望這些燈會的設計，都能夠有呈現的機會，只是沒有辦法在原來的時間，所以會以最優的方式協助藝術家，甚至學校的師生作品，都能順利完成，等到疫情緩和，再用適當方式讓他們的作品，可以被國人看見。