LIVE／桃醫染疫持續擴大　行政院宣布取消台灣燈會





記者陳家祥／台北報導

由於桃園醫院院內感染的疫情不斷擴大，為因應過年人潮群聚恐造成防疫漏洞，行政院19日下午3點召開記者會，除了針對未來包含燈會在內的大型活動提出因應措施外，也宣布取消今年在新竹舉辦的台灣燈會。《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據疫情指揮中心19日發布的最新訊息，為防範 COVID-19社區感染風險，辦理集會活動前務必嚴格執行風險評估並完善防疫配套，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險,一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

指揮中心也強調，為防範COVID-19社區感染風險，再次提醒集會活動之主辦單位，應依循指揮中心公布之「COVID-19(武漢肺炎)因應指引:公眾集會」妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫,落實防疫相關準備及措施。若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心强烈建議取消或延後舉辦。

由於停辦台灣燈會一事牽涉中央與地方政府，主辦的新竹市市長林智堅主張停辦，避免疫情擴大。據了解，行政院邀來林佳龍、林智堅討論過後，「停辦已經是目前共識」。

桃園醫院群聚感染事件再增1名護理師（案863）確診，7天內累計有2名醫師、3名護理師共5人染疫。連向來對疫情都抱持訂定心態的指揮官陳時中都說，這次疫情發展比以前更迅速，「我們是有點擔憂」。

根據指揮中心調查，案838為照顧重症確診者的住院醫師，其染疫後，在家戶中傳染給其女友護理師（案839）；案838又跟護理師（案852）在護理站有接觸，也跟另一名主治醫師（案856）在同一病房照顧病人，兩人都被傳染。

而案863則是和案856在同一區工作的護理師，研判是案856傳染給案863。指揮中心證實，到此疫情已發展到第三波。

為此，指揮中心已派人進駐桃園醫院，在18日時成立「前進指揮所」，啟動六項院內感控措施，清空相關樓層、全院患者只出不進、取消探病，希望短時間內解除危機。

▲2021台灣燈會在新竹點燈。（圖／記者彭懷玉攝）