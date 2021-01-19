台灣燈會停辦「2億經費」恐蒸發！林佳龍坦言：是艱難的決定

▲林佳龍坦言，停辦台灣燈會是艱難的決定。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布新增4例新冠肺炎確診案例，交通部長林佳龍表示，行政院已宣布停辦2021台灣燈會，他表示，這是個艱難的決定，期盼各界體諒。

林佳龍指出，「今天新增4例武漢肺炎本土病例。上午行政院蘇院長召集跨部會會議，據中央疫情指揮中心專業判斷，考量疫情有新的發展，綜合新竹市政府意見，決定2021台灣燈會停辦，交通部全力支持，並將做好因應措施」。

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林佳龍表示，「面對全球嚴峻的疫情，台灣能夠守到今日的局面，是國人齊力抗疫的成果。現在挑戰更加險峻，我們必須繼續團結，才能度過難關。創作者的心血，我們會集思廣益，用其他方式展現在世人眼前」。

林佳龍強調，「政府一體、全國一心，防疫是第一優先考量。這是個艱難的決定，期盼、更感謝社會各界體諒。交通部支持、並請觀光局協助新竹市政府進行善後工作」。

林佳龍也在行政院記者會上坦言，觀光局投入燈會經費達2億元，不過距離燈會還有一個月，部分尚未使用的經費可以暫停，如接駁車等，將盡量節省經費，對於觀光產業也會有無形損失，但由於防疫第一，希望用最嚴格的標準防疫，從政府做起。