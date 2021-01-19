快訊／行政院取消台灣燈會：開放空間「實名制管制不易」

記者陳家祥／台北報導

由於桃園醫院院內感染的疫情不斷擴大，指揮中心提醒集會活動，若無法在活動前執行完整風險評估、規劃完善配套，「强烈建議取消或延後舉辦」。而考量不讓疫情進一步擴大，行政院19日下午3點召開記者會，宣布今年2月登場的台灣燈會取消。

▲2021台灣燈會主燈「乘風逐光」。（圖／2021台灣燈會官網）

行政院秘書長李孟諺說，由於新竹市這次燈會的空間是開放型的城市型燈會，人流管制或是採用實名制的防疫措施執行不易，早上會商結果一致決定，「新竹台灣燈會停辦」。

▲行政院召開台灣燈會受疫情影響停辦說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣燈會預計在2月26日到3月7日在新竹市舉辦。近期桃園醫院群聚事件持續擴大，不斷新增確診者案例，外界擔憂大型活動可能造成防疫漏洞。而燈會舉辦與否也引發中央地方不同調問題，交通部長林佳龍昨說，台灣燈會「沒有停辦的問題，就看你怎麼辦」，但新竹市長林智堅則稱停辦應是主要選項。

指揮中心表示，為了防範 COVID-19社區感染風險辦理集會活動前務必嚴格執行風險評估並完善防疫配套，歲末年終各地密集舉辦大型集會活動，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。

為防範COVID-19社區感染風險，指揮中心再次提醒集會活動之主辦單位，應依循指揮中心公布之「COVID-19（新冠肺炎）因應指引：公眾集會」妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施。若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善之防疫配套措施，指揮中心强烈建議取消或延後舉辦。