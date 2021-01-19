抱怨超商員工「強迫微波沙拉」　網一看包裝砲翻：本來就正常流程

▲店員把沙拉拿去微波，讓顧客相當不滿。（示意圖／CFP攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天買了皮蛋瘦肉粥跟什麼雞的生菜沙拉……」有消費者最近在臉書《靠北7-11》發文抱怨，說他回過神來，發現自己的沙拉居然被店員拿去微波，「原來現在店員也會強迫顧客的吃法！」結果貼文一出，這位網友反被砲翻，「包裝看一下再來po比較好喔」、「這個本來就是要吃熟的，蓋子上有文字。」

該為顧客日前投稿《靠北7-11》，說他買了皮蛋瘦肉粥跟一款有雞肉的生菜沙拉，結帳時店員就問他要不要加熱，但因為他正忙著把找零放到錢包裡，也以為對方是在說皮蛋瘦肉粥，就回答「好」。

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當他收好錢，轉頭一看卻發現沙拉也不見了，一問之下才知道，店員把沙拉也拿去微波，讓原PO超氣「店員說『對，加熱比較好吃』，就這樣我的生菜變成熟菜……（凱薩醬配燙青菜的概念）」，不禁抱怨「原來現在店員也會強迫顧客的吃法。」

▲客人買的是溫沙拉，照理來說確實要微波過後再食用。（圖／翻攝自靠北7-11）

結果貼文一出，其他網友看到原PO選的沙拉之後，忍不住紛紛留言開砲，「這種是『溫沙拉』，正常流程就是加熱（店員沒有做錯呀）」、「啊這本來就要加熱，丟搞喔」、「這也沒送沙拉醬啊」、「封膜上面也有註明……你的眼睛是選擇性看不見嗎」、「就是有這樣的客人製造我們麻煩。」

原來是因為這款沙拉是「溫沙拉」，裡面有些青菜還是生的，要透過微波讓青菜熱熟，就有人表示，「到時候吃到下面沒有解凍的醬，是不是要發文說這款沙拉壞掉」、「我是覺得高麗菜吃生的怪怪的啦……原來你還買凱薩醬加進去」、「自己失誤就別怪別人強迫，別人也是正常流程也是有問，你自己回答好，就別怪別人是不是強迫。」