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失智爺爺超商買鮮奶！工讀弟秒認出…「超暖SOP」4萬人看哭

▲▼超商店員幫助失智爺。（圖／翻攝自爆料公社）

▲超商店員幫助失智爺。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃可昀／綜合報導

失智爺爺到超商買牛奶，店員反應讓其他人都很驚訝，果然台灣還是處處充滿人情味。台南一名人妻表示，她每天早上都會帶兒子到超商買早餐，某天碰到一名穿著尿布就跑出來購物的爺爺，似乎有失智症，結果店員不但認出這名爺爺是常客，還記得對方的需求，最後甚至貼心地護送到府，事件曝光後4.4萬人都湧入貼文大讚。

這篇貼文最早是在2017年發布，近日再度在網路引發討論。人妻在臉書社團「爆料公社」表示，那位爺爺下半身穿著尿布就跑出來買東西，直覺對方可能有失智症，後來聽到爺爺和店員的對話，「店員一直跟他說：爺爺最多只能買4瓶牛奶喔！就不能再買了喔！」當下她不禁納悶，為何還要限制客人買幾瓶呢？不是賣掉越多越好嗎？

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▲▼超商店員幫助失智爺。（圖／翻攝自爆料公社）

▲幫忙提東西還護送到家。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO後來發現店員似乎認得這位爺爺，對方有可能是住附近的常客，所以店員也熟知他生活情況。不過，爺爺仍堅持要買大瓶的，店員還是耐心地提醒爺爺喝不完會過期，才接著完成後續結帳作業，「重點來了，結完帳後不是就沒事耶！我看到了超級溫馨的畫面啦！」其中一名男店員跟著爺爺步出超商，陪對方過馬路後，還繼續往爺爺家裡前進，一路貼身護送到家，還幫忙提著剛買完的鮮奶，「我只能說這間全家的老闆很幸運，有這些優質的員工！」

網友也感動回應，「在哪？太優了，我們的社會太需要這樣的溫暖，要大大的給他掌聲」」、「這個店員他真的很好，之前他有幫我找路」、「這家店的店員真的好貼心⋯現在的社會真的太缺少這股暖流」、「我阿公最近也失智了，所以對這位店員的幫忙很感動。」

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