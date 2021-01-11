　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】冬季國內出遊點不藏私推薦　iSKI滑雪俱樂部新竹盛大登場

【廣編特輯】

▲▼ iSKI

圖、文／iSKI滑雪俱樂部提供

近期出國旅遊受限，國內景點搖身成為熱門選擇，許多地方人潮絡繹不絕，讓國旅景氣徹底暖起來。而想念國外獨有雪景和刺激滑雪運動的旅客也不用愁，新竹絕美出遊新去處「iSKI滑雪俱樂部新竹店」在上盛大開幕，為這個冬季帶來一道亮麗雪國景致！繼台北第一家店後，iSKI滑雪俱樂部新竹店以「雙層獨棟」的豪華規模再度驚豔滑雪愛好者，為新竹民眾增添更豐富的生活娛樂選擇，坐落於交通便利的高鐵特區與三大園區交會住宅區，首創雙滑雪機對坐，營造雪山山谷般的氣勢，搭配綿延30公尺的全景雪場彩繪，由國寶級噴畫大師李錫堅帶領的團隊打造，夢幻壯麗，不用出國就能體驗；這次1/8(五)開幕日更舉辦體驗活動，現場不但有資深滑雪迷Gigi（林如琦）和老公史丹利連袂出席，更大方開放８位幸運兒免費體驗，回饋新竹當地民眾。

iSKI致力於推廣台灣在地滑雪訓練（雙板ski、單板snowboard），打造台灣大規模室內滑雪場，建立友善的滑雪環境，為貫徹iSKI的品牌精神──『 專業、趣味、安全 』，現階段透過引進全台唯一歐洲原裝的「滑雪模擬機」，透過穩定、可加濕的雪毯，搭配可控陡坡、時速，幫助學員更加紮實訓練；加上單、雙板三級資深滑雪顧問們精心設計的課程，帶領國際認證滑雪教練組成的專業師資，將滑雪這項運動的頂尖資源，更親切地帶給台灣民眾，無論是資深滑雪愛好者、初試滑雪的初學者或家庭親子族群，都能共同培養滑雪這項兼具社交、旅遊的興趣；安全上更配備防跌倒的紅外線自動感應停機，小朋友也可以更無負擔、安心參與滑雪課程。 

ET快訊
快訊／花蓮又1警突昏迷倒地　裝葉克膜搶救中
新北正妹消防員跪坐舉牌「找乾爹」　被罵翻急刪文
桃園3人上廁所上到一半倒地　寒流強襲全台5天149人猝死
快訊／台南橡膠工廠20歲男遭捲入攪拌機慘死
男星封視帝小三同時得視后　正宮台下冷臉「真實反應」全被拍
快訊／GOT7確定不續約！JYP官宣：結束7年緣分

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

開放寄杯、冷熱互換！全家今日限定「經典拿鐵、美式第2杯11元」

【廣編】冬季國內出遊點不藏私推薦　iSKI滑雪俱樂部新竹盛大登場

2021買「桂格養氣人蔘新春限定組」補元氣　送時尚小家電照顧全家人健康

維尼粉絲必收藏！5款生活周邊超療癒　小7全新預購、集點送一次看

【廣編】不用出國就能體驗迪士尼　米奇米妮變身超萌禮盒絢麗登場

【廣編】格蘭路思攜手在地老字號十翼饌打造「新春瑞獻禮盒」

大潤發真的不一樣！法國名廚進駐賣場　情境式居家體驗讓你逛到不想走

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

開放寄杯、冷熱互換！全家今日限定「經典拿鐵、美式第2杯11元」

【廣編】冬季國內出遊點不藏私推薦　iSKI滑雪俱樂部新竹盛大登場

2021買「桂格養氣人蔘新春限定組」補元氣　送時尚小家電照顧全家人健康

維尼粉絲必收藏！5款生活周邊超療癒　小7全新預購、集點送一次看

【廣編】不用出國就能體驗迪士尼　米奇米妮變身超萌禮盒絢麗登場

【廣編】格蘭路思攜手在地老字號十翼饌打造「新春瑞獻禮盒」

大潤發真的不一樣！法國名廚進駐賣場　情境式居家體驗讓你逛到不想走

台積電衝新高價584元！台股漲93點收15557　改寫歷史新高

快訊／花蓮鐵路警突抽搐昏迷！裝葉克膜搶救中　2天前才1同齡警猝死

真理學生打臉校長陳奇銘挺張良澤　雨中提4訴求：出面公開道歉

台積電收盤584元再創新天價　市值突破15.14兆元

朴敏英臀腿曲線辣翻！維持體態、改善梨形身材　靠橋式運動4招

吳東融、劉時豪首披龍袍　參加重訓營適應環境

正妹消防員跪坐舉牌「求找乾爹」　另類宣傳被罵翻！急刪文澄清

64歲男董座「電梯肉搏」女總經理！醜事被挖出…她慘皮開肉綻14處

澳職藍襪隊釋出48歲曼尼　健康因素無法出賽與練球

馬刺一哥驚傳暫時離隊　迪羅臣父親生病急探視

消費熱門新聞

法國名廚進駐大潤發

婆媽快衝！全聯年度百大商品5折

維尼粉必收！小7全新預購開跑

只有今天！全家咖啡第2杯11元

6色一次滿足！萊潔兒童專用口罩登場

家樂福被撤台灣豬標章爆氣：錯愕

麥當勞連3天發「早安優惠券」！

買桂格養氣人蔘新春限定組送家電

全聯新制上路　1週會員激增80萬

全國電子大電視破盤價下殺破萬

iSKI滑雪俱樂部新竹盛大登場

不用出國就能體驗迪士尼

小7「三麗鷗口罩」6新色預購又來了

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

更多熱門

相關新聞

3寶媽小王面前稱老公「室友」　他一看氣炸

3寶媽小王面前稱老公「室友」　他一看氣炸

黃姓女子婚後與夫育有3名年幼子女，不過他卻背著美髮師老公，和比自己年紀小很多的邱姓男工程師交往，且過年期間還直接拋下夫小與邱男出遊，甚至在小王面前稱老公為「室友」。事情曝光後，黃夫怒提告。橋頭地院審結判偷吃2人須賠償15萬元。可上訴。

快訊／他載女友一家自撞！出遊回程「2死1命危」

快訊／他載女友一家自撞！出遊回程「2死1命危」

2021年完美請假攻略！春節「這樣請爽放16天」

2021年完美請假攻略！春節「這樣請爽放16天」

爸自製豪華揹架　帶臘腸坐轎遊玩

爸自製豪華揹架　帶臘腸坐轎遊玩

日繪師提基準測試自己宅值高不高

日繪師提基準測試自己宅值高不高

關鍵字：

滑雪俱樂部出遊

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

藥師嘆口罩已崩盤：連政府都在搶市場

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面