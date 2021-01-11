【廣編】冬季國內出遊點不藏私推薦　iSKI滑雪俱樂部新竹盛大登場

【廣編特輯】

圖、文／iSKI滑雪俱樂部提供

近期出國旅遊受限，國內景點搖身成為熱門選擇，許多地方人潮絡繹不絕，讓國旅景氣徹底暖起來。而想念國外獨有雪景和刺激滑雪運動的旅客也不用愁，新竹絕美出遊新去處「iSKI滑雪俱樂部新竹店」在上盛大開幕，為這個冬季帶來一道亮麗雪國景致！繼台北第一家店後，iSKI滑雪俱樂部新竹店以「雙層獨棟」的豪華規模再度驚豔滑雪愛好者，為新竹民眾增添更豐富的生活娛樂選擇，坐落於交通便利的高鐵特區與三大園區交會住宅區，首創雙滑雪機對坐，營造雪山山谷般的氣勢，搭配綿延30公尺的全景雪場彩繪，由國寶級噴畫大師李錫堅帶領的團隊打造，夢幻壯麗，不用出國就能體驗；這次1/8(五)開幕日更舉辦體驗活動，現場不但有資深滑雪迷Gigi（林如琦）和老公史丹利連袂出席，更大方開放８位幸運兒免費體驗，回饋新竹當地民眾。

iSKI致力於推廣台灣在地滑雪訓練（雙板ski、單板snowboard），打造台灣大規模室內滑雪場，建立友善的滑雪環境，為貫徹iSKI的品牌精神──『 專業、趣味、安全 』，現階段透過引進全台唯一歐洲原裝的「滑雪模擬機」，透過穩定、可加濕的雪毯，搭配可控陡坡、時速，幫助學員更加紮實訓練；加上單、雙板三級資深滑雪顧問們精心設計的課程，帶領國際認證滑雪教練組成的專業師資，將滑雪這項運動的頂尖資源，更親切地帶給台灣民眾，無論是資深滑雪愛好者、初試滑雪的初學者或家庭親子族群，都能共同培養滑雪這項兼具社交、旅遊的興趣；安全上更配備防跌倒的紅外線自動感應停機，小朋友也可以更無負擔、安心參與滑雪課程。