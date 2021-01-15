快訊／桃園失聯移工向警方自首！疑誤會…佯稱上廁所突跳樓亡

▲一名泰籍失聯移工下午向大園警分局自首，卻趁移送桃園專勤隊時跳樓身亡。（圖／翻攝自Google Maps）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名泰國籍男性失聯移工，15日下午向大園警分局自首，警方隨即送至桃園專勤隊準備遣返，未料移工佯稱要上廁所，卻從4樓撞破窗戶往1樓跳下去，頭部落地受到重創，專勤隊急忙送醫急救仍宣告不治，桃園專勤隊指出，移工為何跳樓仍不清楚，目前正調查原因。

桃園專勤隊表示，41歲的泰籍失聯移工郭宋（譯音）15日下午3時許到桃園市大園警分局向員警自首，聲稱自己是失聯移工，警方將其送往被送至移民署桃園專勤隊，未久，郭宋佯稱想上廁所，卻在4樓處撞破窗戶往1樓跳，結果頭部落地，當場血流不止。

專勤隊發現後立即送醫急救，但最後仍回天乏術，專勤隊指稱，郭宋是自首，如無犯罪事實不會收押，懷疑郭宋可能不想被遣返回泰國才臨時跳樓。

專勤隊還說，郭宋是民間營造廠商承包國道高速公路工程申請引進移工，來台1年多，4個多月前離開雇主失聯，不過，主動自首失聯移工，經過訊問沒有其他犯罪事實都不會被收容，以往類似情形訊問後，還會幫忙叫計程車讓移工回家，也會協助處理護照事宜，他們懷疑郭宋可能弄不清楚狀況，以為會被遣返想不開才臨時想跳樓逃跑，結果白白犧牲一條寶貴性命。

專勤隊透露，郭宋到大園警分局自首後做完筆錄，近5時被送至專勤隊，當時在沒有任何人員戒護下上廁所卻突然跳樓，由於專勤隊尚未完成簽收，因此郭宋還是由大園警分局負責管理，由於事涉包括移民署、警政署，仍需詳細調查以釐清責任。

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