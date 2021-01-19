「國道ETC收歸國有」連署破4000　鬼才阿水：期待林佳龍的改革

▲ 交通部長林佳龍。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國道電子收費系統於2025年屆期約滿，網紅鬼才阿水去年在公共政策網路參與平臺，提議國道ETC收歸國有，開放多元支付方式供用路人選擇，目前已衝破4000人附議，若該提案突破5000人門檻，主管機關就須出面回覆，而鬼才阿水18日也透過臉書表示，他期待交通部長林佳龍的改革。

根據鬼才阿水的提案，ETC收歸國有有4大好處，第一，國道電子收費系統收費服務如同電力、水力等民生公用事業，收歸國有由國家經營，可避免單一財團壟斷。

第二，澳洲與加拿大在國道收費系統原本也是採取BOT方式，由民營企業進行承包，但在經營的合約到期後，收費系統之所有權即移轉給政府，而不是持續交給特定財團經營。

第三，未來的ETC在收歸國有後，可用交通部既有之車牌辨識技術，使民眾可以有多元選擇，不用侷限在「必須」安裝eTag的困擾。

第四，就長遠來看，引入多元第三方支付途徑，除可強化國家自主建立的台灣Pay市場佔有率，而多家的支付平台所提供的獨家方案或優惠更能使民眾受惠，達到政府、廠商、人民「三贏」局面。

這項提案自去年12月22日提出後，經過近1個月後即將接近5000人門檻，對於交通部是否會出面回應，鬼才阿水18日透過臉書表示，林佳龍上任交通部長後，對交通部各所屬單位的變革，都是有被看見的。

鬼才阿水在臉書發文中也表示，ETC是台灣轉型正義的重要一環，如果沒有去解構「交通幫」的組成和過去，就無法真正還原歷史、達成轉型正義；而林佳龍正艱辛地在與「交通幫」對抗，除了多給予鼓勵之外鼓勵，也期待交通部面對廣大要求ETC改革的民意，林佳龍可以正面回應，「讓我們成為佳龍部長未來改革的後盾！」

▼鬼才阿水提議ETC收回國有，目前已有4000多人附議。（圖／翻攝公共政策參與平臺）

