院內感染擴大　林佳龍：台灣燈會「沒有停辦問題，就看怎麼辦」

▲「2021台灣燈會」位於錦華公園的主燈「乘風逐光」。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者賴文萱／台北報導

2021台灣燈會將於2月26日至3月7日在新竹市舉辦，不過，目前北部某醫院院內感染事件持續擴大，讓疫情更加嚴峻，也讓外界擔憂台灣燈會是否能如期舉辦。交通部長林佳龍今（18）日回應，沒有停辦問題，就看怎麼辦，因為雖然防疫優先，但也要過正常生活，希望在這種情況下，讓今年台灣燈會有更創新的呈現方法，現在很密切討論評估中，有進一步結果會再報告。

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▲林佳龍上午出席觀光局「2021疫後觀光轉型論壇」。（圖／觀光局提供）

針對外界擔憂疫情嚴峻，今年台灣燈會是否可能停辦？林佳龍上午出席觀光局「2021疫後觀光轉型論壇」後受訪表示，這次台灣燈會在新竹市舉辦，是城市型的燈會，屬於比較開放、空曠的空間，有些設計也融入城市地景，對於疫情發展一定會做相應的檢視跟必要的調整，交通部觀光局會跟新竹市政府持續評估，同時根據指揮中心對疫情的判斷，是不是要維持原規畫還是適當的修正，甚至有更新的呈現方法，目前都在持續討論中，有進一步結果會再報告。

▲▼台灣燈會副燈亮相。（圖／觀光局提供）

媒體追問，停辦是選項之一？林佳龍強調，沒有停辦問題，就看怎麼辦，因為雖然防疫優先，但也要過正常生活，希望在這種情況下，讓新竹台灣燈會有修正或創新的表現。

林佳龍說，這次主題強調乘風逐光，主題帶有療癒性，希望帶領民眾告別疫情走向光與希望，這相當符合現在結合防疫的目標。

2021台灣燈會將於2月26日至3月7日在新竹市舉辦，燈區有雙主燈、六大燈區等規劃多元賞燈，豐富璀璨的元宵盛會，觀光局表示，歡迎民眾前往賞燈，體驗傳統元宵燈節與各式科技美感的結合。

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