「疫後觀光轉型」7部會開圓桌會議　林佳龍：讓台灣成世界觀光島

▲觀光局今明2天舉辦疫後觀光轉型論壇。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，交通部觀光局今明兩天舉辦「2021疫後觀光轉型論壇」，廣邀部會首長、觀光產業、學界、國際友人、觀光聯盟業者等以「超前蛻變 駕馭未來」為主題，探討疫後觀光發展。交通部長林佳龍指出，各部會為了落實「觀光主流化」，盤點出跟觀光旅遊相關的政策跟資源對外報告，彼此也進行整合，未來將有工作坊，甚至示範區，希望以台灣是世界觀光島打造出各種好的遊程產品，讓台灣成為最有價值的品牌。

為期兩天的「疫後觀光轉型論壇」，首日起手式，是由交通部部長林佳龍、國家發展委員會主委龔明鑫、經濟部政務次長陳正祺、行政院農業委員會副主任委員陳添壽、文化部常務次長李連權、原住民族委員會副主任委員鍾興華Calivat•Gadu、客家委員會副主委范佐銘等7位部會首長，進行圓桌會議討論，各部會盤點各自既有的觀光資源開發創新遊程，並以「觀光主流化」透過在地產業化引導穩定的客源深入地方，讓在地的經濟活化，帶動各地區發展，達到觀光立國目的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疫後觀光轉型論壇邀集7部會舉行圓桌會議，盤點疫後觀光資源整合。（圖／觀光局提供）

林佳龍表示，今天由交通部邀集7部會代表來參加疫後觀光轉型論壇，這是一個超前部屬，一方面回顧過去從防疫、紓困到振興的成果，也盤點需要再精進的地方，並針對疫情過後台灣觀光的前瞻轉型與升級來超前部屬。各部會為了落實觀光主流化，這次也把跟觀光旅遊有關的政策跟資源做報告，大家進行整合，未來會有工作坊、甚至示範區，一起來推動觀光圈聯盟。

林佳龍說，疫後觀光發展，一方面除了需要中央、地方投入，觀光產業界也能來整合成更好遊程，提供消費者更好的產品選擇，讓未來走向精緻觀光跟深入旅遊方向。

▲林佳龍說，一定要超前部屬做好準備，讓疫後觀光能真正升級，打造台灣成為最好的觀光品牌。（圖／觀光局提供）

「等疫情過後國門打開，可以迎接全世界觀光客」，林佳龍說，觀光是體驗經濟，很多國家包含日本疫後最想來的旅遊目的地就是台灣，所以一定要超前部屬做好準備，讓疫後觀光能真正升級，打造台灣成為最好的觀光品牌。

今日論壇場外同步進行2天的 B2B布展交流，包括部會、觀光聯盟及旅行社展示推廣總共有20個攤位，媒合觀光業者，串接民間與政府部門的旅遊資源，豐富遊程規劃的內涵。

▲疫後觀光轉型論壇。（圖／觀光局提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來