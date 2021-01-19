逼近3折！好市多「超暖神級外套」被掃光　她嗨喊：比美國便宜超多

▲原價2700元的外套900元有找。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說，下同）



記者黃可昀／綜合報導

好市多（Costco）時常有優惠新品引發搶購，有些價格甚至比國外還優惠。一名女子上周逛好市多時，意外發現一件鋪棉兒童外套，材質厚實又防風，重點是價格出乎意料的便宜，美國官網原價2700元台幣，好市多只賣不到3分之1的價錢，「隔日又前往想再買一件要給侄子，但最後一件居然在我眼前被拿走了，只好敗興而歸。」

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▲官網特價69元，換算成台幣也將近2000元。



原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，當時她無意間瞄到這件外套，看材質不錯就買了一件回去給孩子穿，結果發現保暖效果非常好，穿起來也不厚重，隔天就去好市多再買一件給侄子，想不到已經被掃購一空。

她上網查詢價格後發現，美國官網原價2700元台幣，幸運的話能碰上特價，但最便宜也要69美元（約台幣1900至2000元），結果好市多只賣865元，等於官網買1件可以在好市多買3件，也難怪一上架就被顧客掃光，「後來我打電話到客服問是否還有貨，查到不會再進，但有幾間店還有，所以我請人幫我代購到第二件，超開心的！」

網友回應，「之前剛好遇到特價就買來試試，一次買了三件～真的超級保暖的」、「看到價格才$865也是立刻買了」、「上個月線上購物有再便宜300」、「這件出來一陣子了！當時在高雄店有買一件黑色的」、「新莊也沒貨，後來衝去內湖才買到粉色的」、「前陣子鄰居看到線上這件外套特價$595，幫我一起下單買一件給兒子。」

▼可先致電分店詢問是否有現貨。

