太陽花攻佔行政院二審有罪獲翻轉　最高法院撤銷發回

▲太陽花學運驅離。（資料照／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間，抗議民眾在7年前的3月23日晚間突襲行政院，之後警方強制驅離民眾，爆發濺血事件，有11名被告因此一審遭判有罪。案件上訴二審，高等法院二審將原本的無罪的魏揚等6名被告，改判刑2到4月，讓有罪的被告達17人，無罪改為4人。魏揚等7人上訴，最高法院18日宣判，撤銷7人有罪部分，發回更審。

▲323突襲行政院案，魏揚（左一）等被告聲請二審法官迴避。（圖／記者吳銘峯攝）

2014年太陽花學運期間，群眾在3月23日突襲行政院，之後警方強制驅離，與群眾爆發流血衝突，估計有40多人受傷。當時馬英九政府追訴刑責，檢方將132人提起公訴，但政權輪替後，蔡英文政府撤回大多數被告的告訴，其中有21人之告訴不能撤回，仍由法院審判。一審台北地院2017年4月間判決21名被告中的11人有罪，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金；另外包含學運領袖魏揚等10人無罪。

▲太陽花學運。（圖／ETtoday資料照）

案件上訴第二審，高院2017年9月間首度開庭審理，當時學運領袖陳為廷到場聲援，並強調這批有罪的被告，僅是「為大家推開拒馬、剪開蛇籠」，「為大家擋住警察、可能與警察有些許的碰撞行為」，陳為廷批評，這樣的有罪，毫無道理。而審判長陳筱珮審理期間，多次詢問當事人「權力分立」？什麼是「最後手段」？之類的問題。因此律師團認為審判長心證偏頗，聲請法官迴避。由於聲請法官迴避案件必須停止審理程序，當天為2017年12月25日，陳筱珮開庭時僅說：「祝福大家，聖誕快樂！」隨即結束庭訊。

高院於去年於4月間做出改判，除原本有罪的11人以外，高院還改認定魏揚等7人另外還犯下「煽惑他人犯罪」，其中魏楊、陳廷豪判刑4月，林建興、江昺倫判刑3月，劉敬文、柯廷諭、許順治（原本有罪11人之一）判刑2月，均得易科罰金。判決出爐後引起魏揚等人不滿，在庭外痛批司法。

魏揚等人不滿，除了提出上訴以外，更在去年6月間遞狀要求法院停止審理，並將本案涉及的刑法153條，聲請大法官會議解釋。全案經由最高法院受理上訴後，召開言詞辯論庭聽取雙方意見，合議庭法官並於18日作出撤銷改判的決定。

律師團何朝棟律師在宣判後表示，「我們肯定最高法院的判決見解，希望高等法院能夠依循最高法院的判決，詳實調查，適用法律。」

▼何朝棟律師肯定最高法院見解。（圖／記者吳銘峯攝）