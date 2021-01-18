　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太陽花攻佔行政院二審有罪獲翻轉　最高法院撤銷發回

▲▼太陽花學運驅離。（資料照／記者徐文彬攝）

▲太陽花學運驅離。（資料照／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

太陽花學運期間，抗議民眾在7年前的3月23日晚間突襲行政院，之後警方強制驅離民眾，爆發濺血事件，有11名被告因此一審遭判有罪。案件上訴二審，高等法院二審將原本的無罪的魏揚等6名被告，改判刑2到4月，讓有罪的被告達17人，無罪改為4人。魏揚等7人上訴，最高法院18日宣判，撤銷7人有罪部分，發回更審。

▲▼323突襲行政院案，魏揚（左一）等被告聲請二審法官迴避。（圖／記者吳銘峯攝）

▲323突襲行政院案，魏揚（左一）等被告聲請二審法官迴避。（圖／記者吳銘峯攝）

2014年太陽花學運期間，群眾在3月23日突襲行政院，之後警方強制驅離，與群眾爆發流血衝突，估計有40多人受傷。當時馬英九政府追訴刑責，檢方將132人提起公訴，但政權輪替後，蔡英文政府撤回大多數被告的告訴，其中有21人之告訴不能撤回，仍由法院審判。一審台北地院2017年4月間判決21名被告中的11人有罪，分別處3到5個月的刑期，均可易科罰金；另外包含學運領袖魏揚等10人無罪。

▲▼太陽花學運。（圖／ETtoday資料照）

▲太陽花學運。（圖／ETtoday資料照）

案件上訴第二審，高院2017年9月間首度開庭審理，當時學運領袖陳為廷到場聲援，並強調這批有罪的被告，僅是「為大家推開拒馬、剪開蛇籠」，「為大家擋住警察、可能與警察有些許的碰撞行為」，陳為廷批評，這樣的有罪，毫無道理。而審判長陳筱珮審理期間，多次詢問當事人「權力分立」？什麼是「最後手段」？之類的問題。因此律師團認為審判長心證偏頗，聲請法官迴避。由於聲請法官迴避案件必須停止審理程序，當天為2017年12月25日，陳筱珮開庭時僅說：「祝福大家，聖誕快樂！」隨即結束庭訊。

高院於去年於4月間做出改判，除原本有罪的11人以外，高院還改認定魏揚等7人另外還犯下「煽惑他人犯罪」，其中魏楊、陳廷豪判刑4月，林建興、江昺倫判刑3月，劉敬文、柯廷諭、許順治（原本有罪11人之一）判刑2月，均得易科罰金。判決出爐後引起魏揚等人不滿，在庭外痛批司法。

魏揚等人不滿，除了提出上訴以外，更在去年6月間遞狀要求法院停止審理，並將本案涉及的刑法153條，聲請大法官會議解釋。全案經由最高法院受理上訴後，召開言詞辯論庭聽取雙方意見，合議庭法官並於18日作出撤銷改判的決定。

律師團何朝棟律師在宣判後表示，「我們肯定最高法院的判決見解，希望高等法院能夠依循最高法院的判決，詳實調查，適用法律。」

▼何朝棟律師肯定最高法院見解。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼何朝棟律師談太陽花攻佔行政院案。（圖／記者吳銘峯攝）

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

快訊／館長槍擊案「搞丟50萬AP名錶」　新北警承認了：懲處人員

台中五寶爸辭洗車廠工作！存款800元　4家人完全沒幫忙…原因曝光

快訊／台南住宅鐵厝大火　驚傳父女受困！

3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想在面目全非前見媽媽一面

約網友見面狂搶8千逃逸！蘆洲警火速逮2男　還查扣二級毒品

帶3歲兒上班遭老闆虐打！單親媽痛曝「背後原因」　警方找到人了

猛男健身被醉漢猥褻　暴怒連出10拳「當場打死」

台中3歲男童「屁股黑瘀」！燒烤店老闆遭爆虐打　千人怒喊肉搜

27筆記掀司法醜聞！收3件襯衫vs.5件　劍青檢改斥：1件都不可以

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

快訊／館長槍擊案「搞丟50萬AP名錶」　新北警承認了：懲處人員

台中五寶爸辭洗車廠工作！存款800元　4家人完全沒幫忙…原因曝光

快訊／台南住宅鐵厝大火　驚傳父女受困！

3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想在面目全非前見媽媽一面

約網友見面狂搶8千逃逸！蘆洲警火速逮2男　還查扣二級毒品

帶3歲兒上班遭老闆虐打！單親媽痛曝「背後原因」　警方找到人了

猛男健身被醉漢猥褻　暴怒連出10拳「當場打死」

台中3歲男童「屁股黑瘀」！燒烤店老闆遭爆虐打　千人怒喊肉搜

27筆記掀司法醜聞！收3件襯衫vs.5件　劍青檢改斥：1件都不可以

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

麟洋要延續奪冠氣勢再戰泰羽賽　首碰美國4強有機會遇印尼強敵

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被寄生　狂刺41刀奪母女命

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

即／台鐵調車工遭「2節車廂夾中間」！　送醫搶救不治

禮儀師摔棺下跪　同業：嚴重犯大忌

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

小三當庭全裸看下面！女檢驗奶要法警狂拍

千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛

賓士飛對向！　21歲男載長髮女友泡完湯翻車

更多熱門

相關新聞

富商宴請司法官　法務部公布石木欽案調查報告

富商宴請司法官　法務部公布石木欽案調查報告

監察院調查前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案後，發現有不少法官、檢察官，也曾有不當接觸，法務部也因此清查轄下所屬人員，包含檢察官、調查官等，經過4個月的調查後，法務部18日公布調查結果，共計20人涉案，包括11名檢察官、9名調查官，其中被稱為天下第一檢的台北地檢署現任檢察長周章欽也中槍。法務部表示，與翁茂鍾相關案件，全部會重啟調查，以昭公信。

吳宇軒／《營業秘密法》的秘密

吳宇軒／《營業秘密法》的秘密

前瞻編155億補助5G建設　賴士葆：誓死反對

前瞻編155億補助5G建設　賴士葆：誓死反對

民進黨團幹部登記　陳亭妃等人角逐幹事長

民進黨團幹部登記　陳亭妃等人角逐幹事長

自爆AIT拜訪為台灣5G發展　游錫堃致歉

自爆AIT拜訪為台灣5G發展　游錫堃致歉

關鍵字：

法律人權太陽花立法院行政院高等法院魏揚妨害公務二審煽惑他人犯罪最高法院

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面