屏東九如7千隻雞染禽流感撲殺　縣府籲業者落實禽場生物安全

▲屏東縣動物防疫所所撲殺感染禽流感雞隻 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉1處土雞場1月15日主動通報飼養家禽有異常死亡，屏東縣動物防疫所即依標準作業程序啟動防疫機制，前往將該場雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，今（18）日經試驗所確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所已赴該場執行撲殺作業，現場撲殺7543隻黑羽土雞（約10週齡），並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。

另同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，以控制病毒及疫情散播。

近日冷氣團來襲氣溫明顯下降，屏東縣日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活耀可能伺機感染禽隻。

動物防疫所所長李永文呼籲本縣養禽業者注意溫度的變化及禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，以免禽隻受寒而感染疾病，飼主若發現家禽有不明原因死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀，請務必儘速通報，動物防疫所將立即前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，共同防杜疫情蔓延。

屏東縣動物防疫所將嚴密監控禽流感疫情發展，加強養禽場訪視及周邊消毒工作，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。也呼籲養禽業者，因土雞場多採行長時間分批出雞，致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，業者應縮短出雞時間，降低前揭人員、車輛及箱籠進出禽場攜帶病毒頻率，並加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠）清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。

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