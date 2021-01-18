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社會 社會焦點 保障人權

恆春民宿赫見詐騙機房　詐團假冒大使館、公安行騙

▲屏東縣警局刑警大隊會同刑事局偵八隊逮獲吳等11名詐騙嫌犯 。（圖／民眾提供，以下同）

▲屏東縣警局刑警大隊會同刑事局偵八隊逮獲吳等11名詐騙嫌犯送辦。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

以王姓男子的詐騙集團，為逃避檢警查緝，將機房設置在恆春鎮一民宿內，屏東縣政府刑警大隊會同刑事局偵八大隊共同查緝，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，經多月追查，日前逮獲該詐騙集團共11名嫌犯，查扣現金18萬多元及電腦等工具，訊後依詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，持續擴大追查幕後集團。

▲屏東縣警局刑警大隊會同刑事局偵八隊逮獲吳等11名詐騙嫌犯 。（圖／民眾提供，以下同）

▲▼民宿抓人、起出作案工具。

▲屏東縣警局刑警大隊會同刑事局偵八隊逮獲吳等11名詐騙嫌犯 。（圖／民眾提供，以下同）

屏東縣警局日前接獲有詐欺機房流竄至縣境內後，局長李文章即指示由刑大、恆春警分局會同刑事局偵八大隊等成立專案小組全力偵辦，並報請王雪鴻檢察官指揮偵辦。

專案小組追查發現，該詐騙集團為躲避查緝，以跨國方式詐騙，詐騙機房以短期租賃民宿方式設立，犯案範圍橫跨台、日、大陸三地，以盜用個資、假冒大使館及公安手法行騙。

專案小組經多月的佈線查訪，見時機成熟，日前持法官核准的搜索票到恆春鎮一處民宿查獲以王姓為首的跨國詐騙集團機房，一舉查獲11名嫌犯，扣得多台筆記型電腦、手機及贓款，初步清查出有大陸留日學生被騙，該案已由台灣駐日警察聯絡官持續清查中。

據悉，該詐騙集團利用恆春觀光淡季，以每月5萬元承租該民宿做為詐騙機房。

局長李文章表示，屏東檢警將持續清查轄內旅宿業，並針對不同年齡層進行「分層、分眾」宣導，要求各金融機構、超商等從業人員落實關懷提問機制，透過與警方建立之聯繫窗口管道，於發現民眾可能遭受詐騙案時，立即通報警方前往瞭解，防止民眾受騙，全力壓制不法分子囂張氣焰，讓民眾均能安居樂業。

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