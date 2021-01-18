佳冬電桿轟隆巨響冒火光　鄉親以為放煙火…警秒到場救援

▲枋寮警分局石光見所出所所長張欣政、警員戴健栢速迅速掃除碎片，獲民眾稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電公司設置在屏東縣佳冬鄉中山路一處電桿上避雷器日前不明原因起火發生爆裂，發出巨響兼火光，嚇壞附近住戶，紛紛外出查看，屏東縣枋寮警分局石光派出所員警剛好執行巡邏兼防制交通事故勤務經過，立即連絡台電人員派員修復，擔心爆裂碎片影響往來用路交通安全，馬上向住戶借來掃帚清除，讓民眾稱讚不已。

▲▼電桿避雷品爆裂、台電搶修。

枋寮警分局石光見派出所所長張欣政、警員戴健栢日前執行巡邏兼防制交通事故勤務時，行經佳冬鄉中山路198號前，突然前方電桿一陣火光且伴隨著巨大爆炸聲，嚇壞附近居民。

兩員立刻停靠路邊下車，發現是台電電桿上的避雷器因不明原因起火爆裂，由於避雷器屬陶瓷材質，爆開後陶瓷碎片散落於整個車道上，尖銳的碎片恐致用路人打滑或爆胎。

張欣政隨即通知台電佳冬服務所，並向一旁住家借用掃帚清理、警員戴健栢則先行指揮疏導交通，待台電人員至現場搶修後，恢復用電。

附近住戶表示，聽到爆炸聲還以為是有人燃放高空煙火，出來看才發現是避雷器爆裂，相當感謝員警及時協助清掃路面破碎的陶瓷碎片，避免發生交通意外。

分局分局長簡彥匡肯定石光所員警執勤巡邏勤務當中，能立即排除危害的表現，維護往來用路人交通安全，值得同仁表率。

▲Her今天推出「翠菓子奶油蝴蝶派鐵盒裝禮盒」原價450元，特價329元，買一送一

