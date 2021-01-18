春遊屏東宿省千元　三重加碼邀你玩「牛年旺翻天」

▲屏東縣政府從1月27日起至3月7日止，推出「春遊屏東宿省千元」多重優惠方案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府從1月27日起至3月7日止，推出「春遊屏東宿省千元」多重優惠方案，縣長潘孟安今（18）日宣布優惠措施，凡自由行旅客入住活動合作旅宿業，即可享有每房政府補助500元，業者加碼優惠500元，共現省1000元的住宿優惠，而且省下千元外還能抽大獎，邀請全國民眾規劃遊程，「牛年旺返」就在屏東。

為振興觀光，屏東縣推出「春遊屏東宿省千元」多重優惠方案； 第一重加碼優惠--臉書分享就能抽好禮，從1月20日起至1月26日止，在屏東縣政府交通旅遊處官方FB粉絲團「屏東GO好玩」按讚留言分享及tag好友，就有機會抽到凱撒飯店、福華飯店、怡灣飯店及亞曼達住宿券。另有按讚留言集氣加碼送，該PO文只要留言參加人數破千人，就再加碼抽洋蔥糕禮盒。

第二重加碼優惠則是住宿享優惠活動，民眾只要登入這次活動補助系統，並於活動期間確實入住，就可享有住宿省一千元的優惠，而前5000名入住者還加碼享有klook折價優惠碼。

第三重加碼優惠則是住宿再抽獎活動，3月7日「春遊屏東宿省千元」活動結束後，只要在活動期間有確實入住活動旅宿業的旅客，都可直接享有抽獎資格，獎品有iphone12、飛利普氣炸鍋、LG 掃地機器人、50吋電視、行李箱等共70個大獎。

「春遊屏東宿省千元」活動補助期間(1月27日起至3月7日止，過年期間2月12-16日與228連假2月27-28日不適用。相關活動訊息歡迎搜尋屏東縣政府交通旅遊處官網 (https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)及官方FB粉絲團@屏東go好玩 (https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/)查詢

▲Her今天推出「翠菓子奶油蝴蝶派鐵盒裝禮盒」原價450元，特價329元，買一送一