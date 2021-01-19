網購暖暖包「5倍黃牛價」險被宰！　網怒：800元不如再買1件發熱衣

▲前陣子被冷怕了，很多人搶購暖暖包。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

這兩天氣溫稍微回暖，但各地暖暖包依舊大缺貨，有人想說趁回溫先囤貨起來備用，結果一問價錢卻嚇呆了！一名女子昨天在網路看到有人在賣暖暖包，好奇地問對方是否有現貨，結果買家直接喊出5倍價格，令她當場傻眼。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出對話紀錄，買家販售知名品牌10片裝的暖暖包，剩下最後7包，一包800元，面交優惠750元。她聽完價格以後相當震驚，PO文直呼「到底是什麼鬼價格啊！」最後並沒有向這位賣家購買，因為價格實在貴到不合理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲暖暖包5倍黃牛價。（圖／翻攝自爆怨2公社）



據了解，該品牌暖暖包價位落在120至150元，但目前無論是網路或實體通路都缺貨，有些人會把家裡多的庫存翻出來賣，或是守在賣場前一補貨就掃空，趁機哄抬價格大賺一筆，導致現今市場上的黃牛現象。

網友驚訝回應，「看到這種價位還不如去買衣服穿了」、「這價格比口罩還要扯，台灣一堆拿國難當發財機會的人」、「讓他囤貨囤到死」、「上次在別的社團有看到也是一樣的暖暖包，10片一包賣1300元」、「上星期藥房1包賣105元，我都沒想買，多穿件發熱衣就夠了」、「買個暖手袋390重複使用我用兩年了，何必搶那個，是說面交750不怕被人揍喔？」