學生冷加外套無權罰！政府被轟不尊重專業　教團籲避免引發對立

▲全教總表示，在教育現場中，的確尚有少數校園採取較為保守的作法。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

連日幾波寒流，校園學生服裝規範，各校尺度拿捏不同，引發不少討論。行政院與教育部發出公文提醒學校，學生可自由穿著禦寒衣物，而不以氣溫幾度為限。行政院長蘇貞昌也在臉書貼出政策宣導哏圖強調「學校不准罰學生戴圍巾」、「學校無權罰學生添外套」，引發部分教師不滿批不尊重老師專業。全國教師工會總聯合會今（18日）呼籲政府應避免引發對立。

全教總認為，隨社會觀念發展，教育主管機關與校園針對學生服裝儀容，依照學生日常需求與校園特色，無論在觀念與規範上都趨於開放，此一趨向值得肯定。而絕大多數校園，也因應趨勢，早已調整服裝儀容的尺度，透過校園民主的機制，採取合宜的作法。無論是穿著禦寒衣物，配合活動需求穿著各式服裝，早已不是問題。

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全教總表示，在教育現場中，的確尚有少數校園採取較為保守的作法，規範與做法有時較為僵化，的確需要與時俱進加以調整。而這需要政府、校園、家長、學生之間，更加深入對話，從美學素養、生活需求、校園特色、群體規範等方面思考，透過校園的機制建立共識。

而在現行體制中，全教總提到，從服裝儀容的委員會乃至校務會議，都納入學生、家長及教師會代表，可以經由良性的對話，周全的校園民主機制建立起規範。政府的角色，應該是積極促進校園落實機制，建立良好的制度。

對於政策宣傳哏圖，引發教師群體不同的意見與反應，全教總強調，政府在推動各種教育政策時，應將教師視為一起努力的夥伴，而非輕率指責，讓教師群體受到足夠支持，提供應有的資源，體貼教育現場的為難與挑戰，做為教師有力的後盾，這才是政府應有的作為。雖相關政策宣傳固然能用輕鬆、易懂方式傳達，但更應避免以容易引發對立、誤會的方式，反而打擊教師的用心與士氣。