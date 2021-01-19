全台第一間好市多在高雄！　網曝「插旗南下」1原因：剛開始不紅





▲Costco示意圖。（示意圖／達志影像）

記者施怡妏／綜合報導

本站曾報導《第一家好市多在這！「創始會員」曬神卡 網見數字驚：來台20年了》，好市多（Costco）於1997年進駐台灣，全台第一家好市多位於高雄中華路，就有一名網友好奇，「怎麼會選擇開在高雄？」貼文一出，不少人留言曝解答，「高雄人推，正解就是大統集團引進！」

網友在PTT版上發文提問，大部分的國外連鎖店都在北部先試水溫，若經營得不錯，才會進一步考慮南下插旗，可是好市多竟然是從高雄起家的，「因為高雄港？員工可以說我家港口？還是當初代理的大統是在高雄起家的關係？」

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▲有網友解答，因為代理商大統是高雄的。（圖／翻攝自PTT）

不少網友都提到，當年由「高雄大統集團」引進，所以從才從高雄起家，「因為是大統集團的人引進出資一半啊，要不然你出」、「高雄人推，正解就是大統集團引進，當時覺得要花錢辦會員才能進去不可思議，一開始都是真的有在做生意的店家進去採購」、「台灣股東是高雄大統集團啊」、「因為代理商大統集團，是高雄人，大統集團還是高雄的地王之一，一堆店面都他們的」。

也有不少人指出，「店租便宜吧」、「 家樂福也是在高雄」、「很多都南部起家的」、「統一7-11也是從台南起家」、「量販賣場需要佔地廣，找地價便宜的地方為主」、「覺得是南部的地比較便宜」、「主要是高雄地大物博，台北小馬路要蓋costco，是要坐公車去買嗎？」

大統集團是一間主要以臺灣南部高雄市為營運重心的百貨和量販業者，於1950年代由紡織品貿易商吳耀庭所創立，其旗下的大統百貨是台灣南部第一間大型百貨公司。除了經營自有品牌的百貨與量販店連鎖外，大統集團也是美國量販業者好市多在台灣的合資夥伴。