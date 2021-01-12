第一家好市多在這！「創始會員」曬神卡　網見數字驚：來台20年了

▲好市多高雄中華店。（圖／翻攝自google maps）



記者黃可昀／綜合報導

好市多（Costco）於1997年進駐台灣，很多人以為第一家是內湖或汐止店，其實全台第一家開在高雄中華路，當時的「創始會員」還現身說法，回憶當年高雄中華店剛開張的景象，很多網友看完驚訝表示，「什麼！好市多來台20年了呀！」

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▲好市多創始會員。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



一名男子在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，好市多24年前進駐台灣時，選擇在高雄創立全台第一間，當時尚未開張他就搶先申請到會員卡，「那時美國派籃球國手張嗣漢擔任總經理，他篳路藍縷把第一家搞得有聲有色」，他也從那時候就成為了好市多常客。

多年後他在結帳時，店員瞄了一下他的會員卡並驚呼，「你是創始會員耶！」他才知道原來可以從會員編號分辨出加入時間，同時也提醒了他，不知不覺已經在這間賣場購物了好多年，至今仍是忠實顧客。他在留言處曬出「創始會員」的卡片，右下角確實寫著「07／97」，意指1997年7月成為會員。

▲創始會員憶當年。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



這篇貼文也釣出很多創始會員，當年高雄中華路發展沒有現在這麼發達，附近沒什麼店家或賣場，「從1997年一月開幕至今的會員+1，住在隔壁的好處是隨時可以去補貨。還記得當時我家周邊一片荒涼，只有好市多」、「泛黃老會員路過，懷念以前都沒人，烤雞才79元的日子」、「我也是創始會員欸...好煩，這樣會透露年紀」、「高雄中華店剛開幕還有送雞蛋，當時我還說國中生。」