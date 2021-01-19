好市多尿布「包裝被割破」全外露！她曝前客人暗黑心態　7千人譙爆

▲買到被割破的尿布。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



記者黃可昀／綜合報導

花錢買尿布，卻買到人家退貨的商品，甚至包裝還被割破！一名媽媽日前到好市多（Costco）北投店買尿布，「結果疑似拿到別人退貨的產品」，重點是側邊還被割破剪下，裡面的尿布都裸露在外，讓她感受非常差。

這名媽媽在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」表示，當時她搬了一箱尿布放進購物車，正常來說不會打開來檢查內部狀況，所以她等到回家拆開來要用時，才發現裡面3袋側邊全被割出整齊的長方形，原來是「集點條碼被直接割掉了」，看來她買到有人退貨的產品，賣場人員沒仔細檢查就放回架上，「雖然我也是加減集點沒很積極，但這種感覺真的很差。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友怒批前一位客人沒水準。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



她指出，近日將會把這箱瑕疵尿布帶回北投店退貨，PO文的動機也是希望提醒賣場加強把關，畢竟尿布屬於小朋友貼身衛生用品，外包裝被割破造成尿布裸露，有可能會影響到乾淨度。

網友在底下回應，「我不敢用欸」、「這種應該不能給退貨才對啊！別人的權益在哪」、「沒水準的人，話說，好市多竟然要上架退貨品應該要檢查吧」、「如果買去送人的真的會很尷尬」、「根本不知道前買主剪完條碼多久了，尿布如果受潮最好不要給寶寶使用。」