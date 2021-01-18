台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

▲台商抱怨台灣自費採檢新冠肺炎金額過高。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

國內新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，近日有台商抱怨台灣自費採檢金額太高，相比湖北醫院差了19倍。對此，民進黨立委林俊憲今（18）日以1句話點破指出，「就算台灣貴了19倍，也勝過在中國做19次篩檢。」

林俊憲在臉書發文說，最近傳出多起院內確診消息，連帶也讓自費篩檢詢問率大增，卻有人抱怨台灣的價格過高，是中國的19倍。他直言，其實跟其他先進國家比起來，台灣並沒有比較貴，反而應該思考「為什麼中國的檢測費可以壓到這麼低？」

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針對河北第三方檢測機構出現造假情況，他諷刺說「這家公司在全中國各地都有提供採檢，造成的漏洞有多大難以估計」，並坦言不送驗就不會有高昂成本，要多便宜就多便宜，「這終於解開了中國式篩檢如此低價的秘密」。

「中國連病毒篩檢都可以介於有跟沒有之間，做出來的陰性證明一點可信度都沒有。」林俊憲進一步解釋，台灣採檢價格較高，是因為過程嚴謹、防護周到，還保證會送驗。

最後，他反問抱怨民眾，如果真的懷疑自己有可能確診，同樣的價格，「是要選擇19次便宜的中國篩檢，還是1次嚴謹的台灣篩檢？相信大家都知道答案。」

▲林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）



事實上，指揮中心指揮官陳時中對此也回應「因為我們比較準」，並提到自費採檢費用沒有做討論，等到這一波穩定再去討論，大陸他們可以送一整批去都沒有驗，就有整批結果出來？在篩檢方面，很多細節都各有不同，我們可以檢討費用，但這樣相比沒有意義。

指揮中心先前表示，目前全國84家自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5,000到7,000元；另有37家提供快速檢驗服務，民眾可於當日就醫採檢及取得報告，快速檢驗費用以7,000元居多數。

指揮中心還說，各國COVID-19自費核酸檢驗費用有所不同，依據駐外單位提供資料，美國自費檢驗費用約為美金250元（約新台幣7,100元）以下；英國自費檢驗費用約為英鎊130至200元不等（約新台幣5,000至7,600元）；日本自費檢驗費用約為日幣25,000至50,000元不等（約新台幣7,000至14,000元），與我國自費檢驗收費相當。

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