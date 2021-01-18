醫學中心派74名專家進駐「前進指揮所」　部桃今盤點需要人力

▲部立桃園爆發院內群聚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

部立桃園醫院累積5醫護染疫，指揮中心今（18）日緊急成立「前進指揮所」，派專家進駐醫院，並關閉確診個案活動病房、清空樓層進行區域嚴格管制。據了解，今日已有醫學中心派74名專家進駐，針對感染管制作為給予指導與協助。

5名醫護確診，分別為案838、839、852、856與863，除案839定調為社區感染，其餘都是院內感染。

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中央流行疫情指揮中心也在今宣布前往部桃設立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，專家小組召集人張上淳也天天前往院內協助感控。

據了解，前進指揮所成立後，醫學中心已派74名專家進駐，各科別醫師皆有，並不限感染科醫師。目前桃園醫院有152名醫護人員須居家隔離，另有46人需自主隔離3至7天。該院也今日也在進行人力盤點，若有需求，也會由該醫學中心醫師支援門診。

▲桃園醫院累積5醫護染疫。（圖／記者嚴云岑製）

對於前進指揮所成立，台北榮總呼吸感染免疫科主任蘇維鈞表示，中央流行疫情指揮中心有一套SOP，該作為對於群聚醫院是正向鼓勵，從國家力量給予助力，讓醫院不再孤軍奮戰。

蘇維鈞提到，此次事件爆發，牽扯到個案管控，的確不是單一醫院責任，如果這關沒有守住，接下來疫情擴散就會很麻煩。

至於指揮中心一開始沒有對案838匡列的468位接觸者進行二採，被認為是後續感染的破口。蘇維鈞表示，指揮中心一開始就採高標準防疫，現在病毒很難纏，即便再怎麼採，還是會有漏網之魚。現在不該再批評是否二採，提高整體警覺比較重要。