川普卸任前功過大盤點！《BBC》：他帶來的混亂不會結束

▲BBC分析，美國混亂的政局並不會隨著川普卸任而結束。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普即將於20日卸任，早在先前參選時，很少人預料到他將成功當選。根據英媒《BBC》報導，川普參選時曾在政見中表示將視，吸引白人工階層成為支持者，接著與中國展開貿易戰，並宣布移民政策，在邊界築起高牆防堵墨西哥移民，此外還常在推特上發文表示意見，挨批「推特治國」。

在國際舞台上，川普好鬥的性格惹毛了德國等同盟國家，不僅退出《巴黎氣候協定》，還稱耶路撒冷為以色列首都，甚至曾三番兩次公開與北韓（朝鮮）最高領導人金正恩互嗆，痛罵其為「火箭人」，不過任期內卻3次與金正恩會面，為韓戰以後的美朝關係帶來新氣象，雖北韓仍執意繼續發展核武。另外，川普還令阿拉伯聯合大公國、巴林與以色列達成和平協議。

美國情報部門指控俄羅斯曾介入2016年美國總統大選，不過並未有證據表示川普與普丁有何謀關係。川普還被指控向烏克蘭施壓調查對手拜登，還遭到民主黨彈劾要求下台。

當川普贏得官司後，被認為只會火上加油，甚至在非裔人士遭到警察槍殺後，各地引爆多起暴力示威，美國因種族與政治問題使得輿論分裂加劇。

▲川普確診新冠肺炎後獨自工作，臉色憔悴。（圖／路透社）

在面對新冠肺炎疫情來勢洶洶時，其上至本人、下至政府官員輕忽對防疫的態度，宣稱戴口罩並無保護作用，最後卻因此跟著染上新冠肺炎，連帶葬送連任機會，疫情不僅造成2400萬人確診、近40萬人死亡，還重創國內經濟。

而總統大選結束後，川普拒絕接受自己敗選結果，錯誤性對外聲稱「勝選」，在國會計算選舉人票數時，還透過社群網站鼓動支持者入侵國會大廈，使得現場議員紛紛緊急避難，造成包括警察共計5人死亡，被國會議員砲轟此舉是「煽動暴亂」，最後眾議院通過彈劾案，成為首任2度被議員彈劾的總統。

報導分析，川普最後所帶來的混亂政局，不會因其卸任而結束。

►川普狼狽下台！CNN：滿意度34%慘輸歐巴馬 梅蘭妮亞好感度創新低

►拜登就職典禮「疫情+暴動」超罕見雙重挑戰 川普創152年來首缺席

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢