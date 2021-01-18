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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「前進指揮所」不是只有陳時中　蘇貞昌、專家團隊隨時供後援

記者陶本和／台北報導

部立桃園醫院院內感染擴大，中央疫情指揮中心指揮官陳時中18日宣布，指揮中心進駐並成立「前進指揮所」。熟悉內情人士表示，對照當年和平醫院封院經驗，目前關鍵在於如何把醫療能量注入，協助防堵院內感染擴大，非封院後丟著不管；而在確立設置「前進指揮所」的決策背後，也有一整個專業團隊的評估，外頭也有行政院長蘇貞昌幫忙協調、盤整各部會資源，只要陳時中丟出需求，便即時給予後援。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

熟悉內情的政府人士表示，在新冠肺炎去年初開始肆虐，陳時中看似率領防疫團隊，在前線單打獨鬥，但事實上在他的背後1月起就開始逐步建立的「防疫國家隊」，每天都會依照疫情與防疫作進行跨部會運作，適時提供陳時中後勤補給。

舉例而言，行政院每週都會有固定的防疫會議，由院長蘇貞昌主持，在會議中，各部會除了報告各地防疫疫調狀況外，權責部會也必須回報疫苗採購、研發等進度與狀況。近期由於農曆新年將近，早在幾週前，相關單位也已著手規劃農曆年節多達3萬人返國的因應狀況，以及防疫旅館的調配。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌在中央，協助在防疫前線的衛福部長陳時中後勤支援。（圖／記者林敬旻攝）

相關人士透露，陳時中是最前線的作戰指揮官，但需要後勤支援時就需要最高決策者進行統籌，只要遇到有本土案例出現的早上，陳時中就會參與行政院的晨會，若碰到緊急狀況，他也會直接以電話跟蘇貞昌聯繫。

陳時中需要的支援只要牽涉到經濟部、交通部、國衛院、內政部等單位，蘇貞昌會馬上進行資源調度，隨後各部會則依據院長裁示進行任務分工。

以本次醫護染疫為例，醫療院所的管理，本來就屬衛福部工作，如果需要交通部、內政部或其他單位協助，蘇貞昌會在確認資源與分工後，進行調度指示，「因為蘇貞昌親自拍板，經濟部長才獲得授權和資源挹注，把口罩核心零件弄進來；而其他像是防疫旅館的補貼，也需要交通部協助盤整資源，經過蘇貞昌同意，才可能執行」。

對於部立桃園醫院院內感染擴大，陳時中宣布疫情指揮中心進駐成立「前進指揮所」的動作，熟悉內情人士說，對照當年和平醫院封院的經驗，目前的關鍵在於要如何把醫療能量注入，協助防堵院內感染擴大，不是封院後就丟著不管。

政府人士強調，陳時中每一天的記者會、每一項決策，都是經過專家會議討論的結果，在疫情指揮中心內部，包括成立「前進指揮所」；相關政策在專家會議拍板後，他會向蘇貞昌報告，蘇貞昌會在將各項資料統整後，統一向蔡英文報告。

簡言之，蘇貞昌、陳時中在針對疫情與防疫做出決定後，都會即時跟總統蔡英文回報，基於防疫必須高度專業領導，蔡英文的態度很明確，亦即尊重指揮中心專家會議討論後的判斷與結果，而這幾天她也陸續向國人喊話，希望國人做好防疫之餘，也能支持幫忙撐住第一線的醫護人員。

▼總統蔡英文以期高度，叮嚀國人做好防疫，並幫忙給予醫護人員支持。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文親自慰問疫情指揮中心。（圖／總統府提供）

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