公車司機被打爆頭「只有他挺身」　客運公司：終生免費搭車感謝他

記者蔡紹堅／綜合報導

黑龍江省哈爾濱市一名公車司機日前在駕駛時突被乘客拿保溫杯毆打，瞬間頭破血流，幸好一名年輕人見狀後衝上去阻攔，並幫助司機止血。事後，客運公司發出尋人啟事，希望能找到幫忙司機的年輕人當面感謝，給予終生全線路公車免費的優待。

▼公車司機被一名黑衣乘客打到頭破血流。（圖／翻攝微博）







根據陸媒報導，事發當時，一名乘客當時想從前門下車，但公車司機表示依照規定應該從後門下車，乘客突然就暴怒，拿起手上的金屬保溫杯對著司機的頭部猛砸，一邊還伸腳狂踹，打得司機滿頭是血。

打人的乘客還對著車上其他乘客大喊，「你們誰敢報警，我就殺了你們誰！」令其他乘客都非常害怕，不敢上前幫忙。

就在其他人還在猶豫時，一名穿著紅衣服的年輕乘客衝了上來，出手擋住打人的乘客，並協助司機止血，直到警方及救護車趕到現場，將打人的乘客帶走，並把司機帶到醫院治療。

司機的頭部縫了20針已經出院，他表示，紅衣服的年輕人一直到警察來了才放心離開，很想見對方一面表達感謝，「如果沒有他，我可能就在車上被打死了，謝謝他，太謝謝他了，但是我找不到他，沒辦法謝謝，希望能見他一面。」

客運公司也指出，打人的乘客非常兇狠，車上的人都很害怕，但只有那位年輕人站出來攔阻，「如果沒有他的話，司機可能會有生命危險，我們最少也要做個感謝狀給他，未來他搭乘所有線路的公車，終生給予免費優待，我們知道他不會缺這點錢，但就是想表達感謝之意。」

▼紅衣服的年輕人衝上來攔阻，並幫司機止血。（圖／翻攝微博）

