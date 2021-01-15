嫌公車停太近「司機神回覆」　他惱羞飆8字慘噴4萬元

▲王男上車的路口。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

王姓男子去年9月19日在台中市南區文心南路與復興北路搭乘公車，因為不滿林姓司機停太近，上車之後怒嗆司機五字經，事後卻辯稱開口飆罵是要告誡女兒，但沒有獲得台中地院法官採信，最終被依公然侮辱罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決書中提到，王男2020年9月19日上午11時許在台中市南區文心南路與復興北路處，搭上林男駕駛的公車，因為不滿公車進站時未與他保持適當距離，上車之後又被司機提醒要在「指定之公車招呼站招手搭車」，一氣之下當著所有乘客的面飆罵司機五字經。

▲王男不滿上車還被司機提醒，氣得當場反嗆五字經。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

司機不甘無辜挨罵，立刻表示要報警處理。王男一聽更加火大，反嗆「報X覺」，結果就因為這兩句話（共8字）吃上官司；他接受偵訊時坦言的確有說出上述髒話，但辯稱當時不是在罵公車司機，「我是要告誡女兒」。

不過，台中地院法官認為，王男是智識成熟的成年人，卻未能控制情緒、理性解決問題，反而用不雅言詞辱罵他人，行為實有不當，考量到他在偵查中已知悔悟，有意和解卻遭司機拒絕，最終依公然侮辱罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。