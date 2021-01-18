路透：川普續封殺華為　商務部撤銷英特爾等供貨商許可證

▲華為被視為國安威脅。（圖／路透）

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

路透社引述知情人士說法報導，美國總統川普政府通知英特爾公司（Intel）等數家中國華為公司的供應商，當局正撤銷向華為供貨的若干許可證且有意拒絕其他供貨許可申請。

路透社掌握一封記錄相關行動的電郵顯示，美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）15 日指出，美國商務部已經宣布「有意拒絕為數眾多向華為供貨的許可證申請，並撤銷至少一份先前核發的許可證。」

不具名的知情人士指出，被撤銷的許可證多過一份。

電子郵件指出，這些行動牽涉半導體產業的多種產品，電郵還詢問各家公司是否已收到通知。

電郵寫道，各家公司等待當局批准許可證已長達數月，但川普（Donald Trump）政府任期剩下不到一星期，處理相關問題會是一項挑戰。美國總統當選人拜登（Joe Biden）即將於1月20日就任。

英特爾公司發言人沒有立即發表評論，美國商務部發言人也沒有立即回應置評請求。

美國政府於2019年5月以國家安全為由，將華為列入商務部的「實體清單」，限制供應商向華為出售美國貨品和技術，但期間仍允許向華為供應某些貨品。