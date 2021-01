夜店男離奇失蹤22年！Google地圖驚現「轎車卡湖底」　緊鄰住家

記者張靖榕/綜合外電報導

美國佛羅里達州男子莫特(William Moldt)於1997年離奇失蹤,時隔22年後,另一名男子尼曼(Jerry Nyman)在用Google地圖時意外發現湖岸邊深處有異樣,之後才知道是一輛墜湖的轎車,外觀已經布滿青苔,而車內的白骨就是莫特。

這起1997年的陳年失蹤案,直到2019年9月才終於水落石出。根據棕櫚灘郡警長辦公室指出,莫特在40歲那年消失,此後22年皆被列為失蹤人口,直到2019年佛州威靈頓(Wellington)一位居民在Google地圖上發現異狀,通知距離該處地點最近的屋主,而屋主利用無人機俯瞰後確認,他家游泳池正後方就是有一輛沉沒的轎車。

▲外媒主持人當時紛紛表示,「多虧有了Google地圖」,才能找到莫特。(圖/翻攝自推特「@Gatekeeper5150」)

「全國失蹤與身分不明人口系統」指出,莫特在1997年11月某日午夜,打電話給當時的女友說他很快就會回到家,隨後獨自從夜店返家途中就再也不見人影。

莫特連人帶車沉沒的地點位於一處擁有許多人工湖的住宅區,當年住宅區還是一片工地,但人工湖已經存在了。找出車子的巴瑞菲(Barry Fay)後來表示,他從沒注意過湖岸邊有任何異狀,「我從來就不相信那裡竟然會有一具22年歷史的屍體。」

Google Maps helps solve mystery of William Moldt who went missing 22 years ago #missingpeople https://t.co/P0upGygf22