廚界「扛霸紙」一張抵四張！？　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法

▲《料理之王》匯集了來自各地好手，烹煮出一道道美味佳餚。參賽選手也分享自己在廚房時必備的「小幫手」五月花厚棒廚房紙巾，讓自己事半功倍。

▲《料理之王》以實境廚藝選秀為主題，挖掘隱身在各地的頂尖好手，加上評審超強專業卡司，深受觀眾喜愛。

消費中心／綜合報導

ETtoday新聞雲重磅推出的大型選秀節目《料理之王》，不同於傳統料理競賽規則勇於突破，以實境廚藝選秀為主題，挖掘隱身在各地的頂尖美食料理好手。節目即將進入最後倒數階段，激烈的賽況也受到觀眾關注與熱烈討論。料理之王選手呂政緯就提到，因為要挑戰料理之王，一定要把自己的真功夫給展現出來。

▲料理之王選手呂政緯提到，五月花厚棒廚房紙巾吸油量比起一般廚房紙巾效果更好。

而所謂台上一分鐘台下十年功，選手展現專業創造出許多讓導師驚豔的好菜，但也和我們分享想要進入決賽，除了勤加練習讓自己具備實力外，做菜時擁有可以讓自己更方便順手處理食材和周邊環境的「小幫手」，可以讓自己事半功倍。

料理之王選手阮紹榮就說，「五月花的厚棒廚房紙巾非常好用，第一個是它的韌性強，因為有時候我們在廚房比較急，可能順手一抽就破掉了，或是擦海鮮黏的到處都是，但第一個厚棒廚房紙巾韌性非常夠，不容易破；第二個是一張可以抵三、四張有完整的厚度，不會造成浪費。另外在國內市面上的紙巾，大部分尺寸都比較小，那如果說特別要去找這種大尺寸的紙巾，常常都要到美式賣場去大量採購，那一買就必須買非常多，很佔空間。這次剛好我們在全聯也可以找到這一款大尺寸的紙巾，覺得非常方便。」

▲五月花厚棒廚房紙巾大尺寸加上韌性強，成為選手心中首選。

料理之王選手呂政緯進一步分享說，「這一次五月花厚棒廚房紙巾真的是做的很棒，它的吸油量比起其它紙巾還要更好。但當我們在吃炸雞、炸物的時候，它的吸油量可以把大部分不必要的脂肪含量，透過這個廚房紙巾可以完完整整的吸掉，相當實用。」那麼要做出一道道好菜有什麼樣的小撇步，直擊選手們私底下在烹飪前都會做哪些準備。

▲在全聯就可以找到厚棒廚房紙巾，時常也有優惠活動做搭配，高CP值受到青睞。

隨著料理之王選手呂政緯和阮紹榮腳步，來到全聯為烹飪前來做採買，和我們分享五月花厚棒廚房紙巾成為自己在廚房時料理的必備得意助手，加上剛好全聯也有在賣，同時搭配一些優惠活動，2/4前買兩件使用PX PAY的好康優惠券現折50元，CP值很高，自己平時在家煮菜也會使用，只要來全聯總是會帶一些回去。厚棒廚房紙巾從處理食材保持口感，到料理後吸附油脂及收拾鍋具，都讓烹飪、清潔變得更有效率，而且一張可以抵四張用，還可以重複使用不會造成浪費、不易破，也因此成了選手們心中的最佳幫手。

▲料理之王選手阮紹榮認為，厚棒廚房紙巾一張可抵四張，比起其它廚房紙巾尺寸來得大，使用起來更順手便利。

▲超大尺寸，一張抵四張，居家清潔，重複使用不浪費，無論在料理、清潔、生活大小事的處理上都事半功倍。