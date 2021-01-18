　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

廚界「扛霸紙」一張抵四張！？　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法

▲《料理之王》匯集了來自各地好手，烹煮出一道道美味佳餚。參賽選手也分享自己在廚房時必備的「小幫手」五月花厚棒廚房紙巾，讓自己事半功倍。

▲▼ 廚界「扛霸紙」一張抵四張！?　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法 。（圖／記者陳家豪攝）

▲《料理之王》以實境廚藝選秀為主題，挖掘隱身在各地的頂尖好手，加上評審超強專業卡司，深受觀眾喜愛。

消費中心／綜合報導

ETtoday新聞雲重磅推出的大型選秀節目《料理之王》，不同於傳統料理競賽規則勇於突破，以實境廚藝選秀為主題，挖掘隱身在各地的頂尖美食料理好手。節目即將進入最後倒數階段，激烈的賽況也受到觀眾關注與熱烈討論。料理之王選手呂政緯就提到，因為要挑戰料理之王，一定要把自己的真功夫給展現出來。

▲▼ 廚界「扛霸紙」一張抵四張！?　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法 。（圖／記者陳家豪攝）

▲料理之王選手呂政緯提到，五月花厚棒廚房紙巾吸油量比起一般廚房紙巾效果更好。

而所謂台上一分鐘台下十年功，選手展現專業創造出許多讓導師驚豔的好菜，但也和我們分享想要進入決賽，除了勤加練習讓自己具備實力外，做菜時擁有可以讓自己更方便順手處理食材和周邊環境的「小幫手」，可以讓自己事半功倍。

料理之王選手阮紹榮就說，「五月花的厚棒廚房紙巾非常好用，第一個是它的韌性強，因為有時候我們在廚房比較急，可能順手一抽就破掉了，或是擦海鮮黏的到處都是，但第一個厚棒廚房紙巾韌性非常夠，不容易破；第二個是一張可以抵三、四張有完整的厚度，不會造成浪費。另外在國內市面上的紙巾，大部分尺寸都比較小，那如果說特別要去找這種大尺寸的紙巾，常常都要到美式賣場去大量採購，那一買就必須買非常多，很佔空間。這次剛好我們在全聯也可以找到這一款大尺寸的紙巾，覺得非常方便。」

▲▼ 廚界「扛霸紙」一張抵四張！?　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法 。（圖／記者陳家豪攝）

▲五月花厚棒廚房紙巾大尺寸加上韌性強，成為選手心中首選。

料理之王選手呂政緯進一步分享說，「這一次五月花厚棒廚房紙巾真的是做的很棒，它的吸油量比起其它紙巾還要更好。但當我們在吃炸雞、炸物的時候，它的吸油量可以把大部分不必要的脂肪含量，透過這個廚房紙巾可以完完整整的吸掉，相當實用。」那麼要做出一道道好菜有什麼樣的小撇步，直擊選手們私底下在烹飪前都會做哪些準備。

▲▼ 廚界「扛霸紙」一張抵四張！?　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法 。（圖／記者陳家豪攝）

▲在全聯就可以找到厚棒廚房紙巾，時常也有優惠活動做搭配，高CP值受到青睞。

隨著料理之王選手呂政緯和阮紹榮腳步，來到全聯為烹飪前來做採買，和我們分享五月花厚棒廚房紙巾成為自己在廚房時料理的必備得意助手，加上剛好全聯也有在賣，同時搭配一些優惠活動，2/4前買兩件使用PX PAY的好康優惠券現折50元，CP值很高，自己平時在家煮菜也會使用，只要來全聯總是會帶一些回去。厚棒廚房紙巾從處理食材保持口感，到料理後吸附油脂及收拾鍋具，都讓烹飪、清潔變得更有效率，而且一張可以抵四張用，還可以重複使用不會造成浪費、不易破，也因此成了選手們心中的最佳幫手。

▲▼ 廚界「扛霸紙」一張抵四張！?　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法 。（圖／記者陳家豪攝）

▲料理之王選手阮紹榮認為，厚棒廚房紙巾一張可抵四張，比起其它廚房紙巾尺寸來得大，使用起來更順手便利。

▲▼廚界「扛霸紙」一張抵四張！?揭曉《料理之王》參賽選手助攻法 。（圖／記者陳家豪攝）

▲超大尺寸，一張抵四張，居家清潔，重複使用不浪費，無論在料理、清潔、生活大小事的處理上都事半功倍。

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

一張抵四張！Fred新幫手五月花「厚棒廚房紙巾」超大超厚　吸水、瀝油一紙完勝

永豐餘消費品實業獲頒行政院2020年防疫國家隊勳章　100%產能全開　成為全民「最強厚援隊｣

網購推「五月花超級品牌日」　加厚衛生紙8包1元限時搶

2020台中女麗購活動倒數　趕快消費登錄發票抽10萬、黃金50兩

廚界「扛霸紙」一張抵四張！？　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法

夜間娛樂新選擇　大魯閣24H不打烊點亮熱血棒球魂

暖暖包搶瘋了！全台4大賣場全缺貨「不知何時會再上架」

調整體質選錯乳酸菌根本白吃了！營養師教你認識L-137專利菌種

限量9萬張！愛買新春「好運刮刮卡」開搶　Gogoro3、iPhone 12等刮

今年來點西式年菜！知名人氣鐵板燒主廚傳授用油秘訣　年菜清爽少負擔

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

2020台中女麗購活動倒數　趕快消費登錄發票抽10萬、黃金50兩

廚界「扛霸紙」一張抵四張！？　揭曉《料理之王》參賽選手助攻法

夜間娛樂新選擇　大魯閣24H不打烊點亮熱血棒球魂

暖暖包搶瘋了！全台4大賣場全缺貨「不知何時會再上架」

調整體質選錯乳酸菌根本白吃了！營養師教你認識L-137專利菌種

限量9萬張！愛買新春「好運刮刮卡」開搶　Gogoro3、iPhone 12等刮

今年來點西式年菜！知名人氣鐵板燒主廚傳授用油秘訣　年菜清爽少負擔

【廣編】第一名店搶攻年菜商機　1/18前訂享免運再多送一道

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

麟洋要延續奪冠氣勢再戰泰羽賽　首碰美國4強有機會遇印尼強敵

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

消費熱門新聞

愛買新春「好運刮刮卡」開搶！

瘋搶暖暖包！全台4大賣場全缺貨　

全家「重乳草莓霜淇淋」夢幻回歸

夜貓子新去處！大魯閣24H不打烊

不到8千個！家樂福公開「新春福袋」

知名人氣鐵板燒主廚傳授用油秘訣　年菜清爽少負擔

優惠碼先領！麥當勞連26天「買1送1」

朵茉麗蔻歡慶套組送熊本熊悠遊卡

學大廚做星級年菜！「聰明用油」料理龍虎斑

1歲童沒戴口罩拒店外　UNIQLO還原現場

法國名廚進駐大潤發

第一名店推年菜　1/18前訂享免運再多送一道

調整體質選錯益生菌根本白吃了！

台中女麗購倒數　趕快消費抽壓軸大獎

更多熱門

相關新聞

《料理之王》黃晶晶參賽壓力爆棚

《料理之王》黃晶晶參賽壓力爆棚

ETtoday大型廚藝選秀節目《料理之王》將進入總決賽，一路過關斬將的黃晶晶從眾多高手中脫穎而出，成功搶得6強席次。她坦言：「我的料理經驗就是『沒經驗』。戰場就是廚房，師傅就是媽媽。」

《料理之王》最終6強出爐　福原愛淚崩

《料理之王》最終6強出爐　福原愛淚崩

《料理之王》導師撂重話全場變臉

《料理之王》導師撂重話全場變臉

《料理之王》梁一貞淚崩自責

《料理之王》梁一貞淚崩自責

Jason Wang直白評語　Sandy一旁尷笑

Jason Wang直白評語　Sandy一旁尷笑

關鍵字：

五月花厚棒廚房紙巾料理之王

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面