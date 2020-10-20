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永豐餘消費品實業獲頒行政院2020年防疫國家隊勳章　100%產能全開　成為全民「最強厚援隊｣

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▲▼永豐餘,衛生紙,厚,防疫。（圖／記者張芳瑜攝）

▲防疫期間，100%產能全開，成為全民「最強厚援隊｣。

圖、文／永豐餘提供

2020年初因COVID-19新冠病毒於全球大流行，造成民眾大量搶購日用品，包含口罩、衛生紙、酒精、洗手乳、食用罐頭等民生物資。其中一度因誤傳衛生紙原料將被轉去製作口罩原料短缺的錯誤訊息，造成另一波的搶購潮。

為使民眾安心無虞，行政院經濟部與永豐餘消費品實業（簡稱永豐實，股票代號6790）共同商討擴大生產量，永豐實配合政府輪班連續趕工，將產出最大化，以滿足社會大眾需求，達到穩定民心的使命。

物流方面，為了加速產品上架到貨架供民眾購買，並加派物流配送車輛，當天產出產品立即裝車出貨送到全台各大通路，只為了讓台灣民眾安心無虞的購買到衛生紙。

日前行政院為感謝永豐實全力支援防疫，特頒2020防疫國家隊勳章，由永豐餘消費品實業董事長何奕達先生代表領獎。

永豐實旗下有三個家庭用紙品牌，五月花、得意與柔情，各受不同的消費族群青睞。其中，以產品線多元且高品質的五月花近年來表現亮眼，多個品項持續長銷熱賣；2019年推出話題性與產品力十足的「厚棒衛生紙」最廣為消費者喜愛，甫上市即因具話題性、主打「一抽搞定」的產品力而擁有一群忠實愛用者。厚棒衛生紙不只受到消費者的肯定，更獲得國家最高規格的肯定，榮獲全國最具公信力和指標性的優質傑出企業評選「國家品牌玉山獎-最佳產品類首獎」。

永豐實表示不只感謝政府及消費者的肯定，也將持續努力帶給民眾最高品質的衛生紙，力求成為台灣消費者的「最強厚援隊｣。

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