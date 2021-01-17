桃園4醫護「院內足跡」曝光！一張圖看感染擴大　10分鐘就中鏢

▲桃園某醫院院內感染足跡曝光。（圖／《ETtoday新聞雲》）



記者柯振中／綜合報導

桃園某醫院院內感染擴大！指揮中心17日召開記者會，指揮官陳時中說明，17日增加4例確診，第856起案例為本土案例，病患身份是院內醫師，10日曾與第838例討論病情，研判在當時傳染的可能性比較高。而院內傳染的途徑也隨之曝光。

國內新冠肺炎第812起病例去年從美國返國，12月27日確診，因為症狀嚴重，住進桃園某醫院的病房，接受醫院照料，期間曾與醫護接觸。

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一名曾與案812接觸的醫師今年1月8日起，陸續出現咳嗽、發燒等症狀，10日就醫採檢、11日驗出陽性反應、12日確診新冠肺炎，同住的護理師女友也確診染疫，是國內第839起病例。

▼桃園某醫院院內感染擴大，指揮中心開會。（圖／記者李毓康攝）



指揮中心匡列接觸人口，擴大進行檢測，16日又有一名20多歲的護理師確診，是國內第852起病例，而第852起病例在護理站工作時，曾與案838多次接觸，最長的接觸時間為一小時。

後續檢測結果出爐，17日再度增加4起確診案例，其中第856起案例為本土感染，也是醫院內的醫師，10日工作時，曾與案838接觸，時間約為10分鐘，當時2人都戴著口罩，但指揮中心目前研判，2人接觸時傳染的可能性比較高。

截至目前為止，該家醫院已有4名醫護人員感染，除了案838以外，其餘的3名感染者（案839、案852、案856）皆與案838有過接觸，且案839確診前，曾到院外上課，目前指揮中心正在擴大匡列，將使用過教學場地的人員都列入追蹤。

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▼桃園某醫院爆群聚感染，院內感染擴大。（圖／記者沈繼昌翻攝）

