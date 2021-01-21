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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

春節將至大型集會恐成防疫破口　內政部籲：落實防疫措施

▲台南市安平開台天后宮，大年初一舉辦開廟門「拜年賀歲」活動，信眾大排長龍。（圖／記者林悅攝，下同）

▲農曆春節將至，內政部也特別提醒各級社會團體、職業團體與合作社，若要辦理集會活動，參與人員務必要確實佩戴口罩。（示意圖／記者林悅攝）

記者蔡文鈴／台北報導

部立桃園醫院爆發疫情，中央為避免大型活動造成群聚感染，台灣燈會已宣布停辦。應對即將到來的農曆春節，內政部也特別提醒各級社會團體、職業團體與合作社，若要辦理集會活動，參與人員務必要確實佩戴口罩，並依據中央流行疫情指揮中心發布防疫守則，訂定防疫應變計畫，落實防疫措施。

今年國際間新冠肺炎疫情極為嚴峻，國內也出現多起本土病例，為避免近期舉辦大型集會活動成為國內防疫破口，中央流行疫情指揮中心已在日前呼籲，集會活動的主辦單位若無法於事前嚴格執行完整評估，並規劃完善的防疫配套措施，則強烈建議取消或延後舉辦。

內政部表示，很多的民間組織在年度終了與新年度開始時，都需要開會討論預、決算和工作情形、活動計畫，所以許多人民團體及合作社，都會利用春節期間召開會議，順便連絡會員、社員的感情。因應疫情嚴峻，內政部也請各級人民團體及合作社一定要謹慎以對，並依據指揮中心的指示辦理，以避免國內疫情擴大。

內政部指出，集會活動通常會聚集較多的人潮，也會有長時間且近距離的接觸，確實有傳播疫情的風險，因此，去年已開放團體在防疫期間，可用視訊方式召開理監事會議，希望透過各種集會的防疫做法，保護大家平安健康。

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