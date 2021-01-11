印尼空難「海底殘骸」首曝光！金屬碎片四散　飛機撞擊水面解體

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／編譯

印尼政府10日深夜證實，已在距離三佛齊航空編號SJ182客機墜機點周遭150公尺至200公尺範圍內偵測到2個黑盒子。搜索行動目前持續進行中，海軍也發布海底尋獲機身殘骸的影片，明顯可見沉在海底的金屬碎片及電纜狀殘骸。

綜合每日星報等外媒報導，三佛齊航空編號SJ182客機9日下午自雅加達機場起飛後，才過了4分鐘便失聯，隨後墜入爪哇海，機上62人生死不明。搜救行動現正持續進行，外部海域已經完成搜查，範圍縮小至距離事發地點200公尺至500公尺的範圍。

印尼海軍（TNI Angkatan Laut）現已公布海底機身殘骸影片，同時強調當局並沒有放棄任何一絲希望，持續尋找該架失事班機遇難者。畫面顯示，一名潛水員下水，伸手指向沉在底部的金屬碎片及電纜狀殘骸。

▲▼海軍發布在海底尋獲失事機身殘骸的影片。（圖／翻攝自IG／tni_angkatan_laut）

隨著時間流逝，空難事發細節也被陸續揭露。印尼國家運輸安全委員會（KNKT）調查員尤托莫（Nurcahyo Utomo）表示，有鑑於機身殘骸散落於相對狹小的水下區域，推測飛機墜海之前機身完整，機身可能在撞擊水面時破裂，因為如果是在空中爆炸，碎片散落範圍會更廣。

當地搜救機構表示，目前已從爪哇海墜機點打撈部分機身殘骸及屍塊。另據法新社記者透露，目前已尋獲童裝、一個破損輪胎、多件救生衣等物品。

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