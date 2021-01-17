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被求婚氣炸！男勒斃交往5年女友「水泥封屍塞牆」　驚揭三角關係

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

▲事後，哈馬卡爾繼續支付租金並定期造訪公寓，確保異味沒有飄散到外頭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中地點與本文無關，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦一對情侶交往長達5年，女方主動求婚想和對方共度餘生，豈料30多歲男子出手將她勒斃，甚至灌水泥把屍體封入公寓牆壁中。這起案件直到親屬們找不到女子才曝光，警方已於14日把男子逮捕歸案。

綜合印度時報報導，哈馬卡爾（Suraj Harmalkar）與32歲女子莫海特（Amita Mohite）早在6年前因工作相識，2人最終決定交往，且這段感情也獲得女方家人認同，在一起的時間長達5年之久，但雙方遲遲沒有訂下婚期。

就在2020年10月21日這天，莫海特離開家，說是想準備她與哈馬卡爾的結婚禮物，接著來到哈馬卡爾租來的公寓房內，多次提問有關結婚的事。這讓哈馬卡爾情緒瞬間失控，伸手勒斃她，並灌水泥把屍體封入公寓牆壁中，避免屍臭味飄散。

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

莫海特手機無人接聽，且直到深夜都沒有回家，讓她的家人感覺事態有異，但事後就收到來自莫海特手機的訊息，說是2人已經結了婚，已動身前往古吉拉特邦（Gujarat）瓦皮（Vapi）。但不論女方家屬怎麼聯繫哈馬卡爾，他都沒有回應，電話不回也不接；最終女方家屬決定對哈馬卡爾採取法律行動。

到了上週，莫海特家人發現哈馬卡爾的身影，立刻通報警方抓人。經過調查，其實哈馬卡爾早已結了婚，只是早已和妻子分居，但莫海特並不知道這段關係，還一直纏著他說要結婚。

警方已在哈馬卡爾租來的公寓發現莫海特骨骸，現已轉送DNA分析，如今哈馬卡爾被控謀殺及銷毀證據，現正拘留候審。

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