見她男友不在…強拉女進旅社強壓猥褻　色軍人下場曝

▲女子小紅（化名）與友人聚會結束後，竟遭洪姓男子強拉進旅館猥褻。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

女子小紅（化名）和男友阿漢（化名）一日與軍人好友洪男相約釣蝦，期間因阿漢有事先走，結束後小紅遂與洪男一同搭車離開，不料途經市區某旅社時，洪男竟強拉小紅進入旅社房間猥褻，直到櫃台打電話進房他才停手。案經小紅報警，洪男被依法判刑有期徒刑8月，緩刑2年。可上訴。

軍人洪男（現已退伍）2020年2月間與三五好友相約鳳山區一釣蝦場釣蝦，聚會期間阿漢因有事要處理，所以騎走了女友小紅的機車先行離開，故活動結束，小紅遂與洪男搭上李姓友人的車返家。

返程至鳳山火車站時，洪男以「要跟人拿東西」為由下車，同時請小紅陪同前往，怎料，當2人步行經過一旅社時，洪男竟強拉小紅進入旅社，並在旅社房間將她推倒在床，不顧女方抵抗，以強暴方式將手伸入她下體撫摸猥褻，直到櫃台打電話進房，洪男這才停手，而小紅也在脫逃後趕緊至附近警局報案。

法院審理時勘驗相關證詞及旅社監視器畫面，認定洪男犯行屬實；法官認為，洪男為滿足自身慾念，竟違反小紅意願對她猥褻，侵害其身體自主權，造成女方身心傷害，行為實在不可取，但考量他犯後坦承犯行，且目前已與小紅達成和解，對方表示願意原諒，審結依現役軍人犯強制猥褻罪判刑8月，另予以緩刑2年機會，緩刑期間須付保護管束。全案仍可上訴。

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