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高中妹酒後「認錯男友」3度求啪！他戰完2回關門…挨告性侵結果曝

▲桃園市徐姓男子前年與小三上摩鐵偷歡至少5次，分手後挨告強制性交，原配收到桃檢不起訴書怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子小云（化名）喝醉後竟認錯男友，與小玉（化名）發生關係2次後怒提告對方性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

17歲少女小云（化名）2019年間為了上暑修方便，8月時搬去男性友人小玉（化名）的租屋處，與其表妹同住一房，不料一日晚上她酒醉後，竟將小玉誤認成自己男友，主動靠上去求愛愛。2人在發生2次關係後，小玉回房裡睡覺，小云隔日上午酒醒驚覺遭侵犯，氣憤報警，小玉因此被依妨害性自主罪判刑3年8月。可上訴。

屏東少女小云2019年暑假期間為了上課方便，暫時借住在小玉租屋處，與其表妹小慈（化名）同睡一房。3人8月6日晚上相約客廳喝酒，一開始先喝水果酒，後來小云主動提議要喝容易醉的酒，小慈便在大家同意下前去購買38度高粱酒。

同日深夜11時許，小慈因已有醉意先行回房休息，客廳剩下小玉及小云繼續喝，喝著喝著，小云因酒醉將小玉誤認成自己男友，還主動上前擁抱男方。小玉見狀並未阻止，順勢直接把小云抱進家中空房，在內與其性交，第一輪結束後小玉進浴室準備洗澡，不料此時小云又再要求愛愛1次，2人就在浴室內再度激戰。

戰完2回合的小玉不堪其擾，趕緊衝回房裡睡覺，但小云仍不肯罷休，全身光溜溜站在他房間外，不斷敲門並叫喊男友名字，最後直到小慈出來勸說、幫她衣服穿好，小云才於客廳沙發上睡著。小云隔日酒醒後驚覺遭侵犯，嚇得急報警，控告小玉性侵。

法庭上，小玉辯稱是女方主動挑逗，雙方是合意性交，屏東地院一審判小玉有期徒刑8年；案經上訴，高雄高分院認為，案發當下是小云自己決定要喝醉，後來才失態誤認男友，過程中小玉並沒有勸酒或敬酒，故認定他無預謀犯案，審結改判3年8月。全案仍可上訴。

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