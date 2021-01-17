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長髮大眼正妹增胖5公斤捐幹細胞：成全陌生病患活下去「百萬分之一」希望

▲23歲的余悅琴有著一頭過肩長髮及一雙明亮動人的大眼睛。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲23歲的余悅琴有著一頭過肩長髮及一雙明亮動人的大眼睛。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

在浙江工作的余悅琴12日完成造血幹細胞捐贈，讓700公里外的一位血液病患者，得到「百萬分之一」活下去的希望。據了解，余悅琴在三個月前接到長沙市紅十字會的電話，提及她的造血幹細胞與一名血液病患者初步匹配成功。當時，余悅琴還以為是被詐騙電話騷擾，以工作為由，草草拒絕這通電話。

▲余悅琴為了捐獻造血幹細胞，從48公斤增重至53公斤。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲余悅琴為了捐獻造血幹細胞，從48公斤增重至53公斤。（圖／翻攝澎湃新聞）

23歲的余悅琴回想起在長沙念大學時，曾加入中華骨髓庫，她便趕緊回覆杭州市西湖區紅十字會，表達願意捐贈造血幹細胞。不過，愛美的余悅琴有種纖瘦的體型，要進行幹細胞捐贈，得先增重到一定的標準，讓她心裡陷入掙扎。

余悅琴有著一頭過肩長髮及一雙明亮動人的大眼睛，愛美的她平時喜歡自拍。做出決定後，體重僅48公斤的她只能努力增重，余悅琴表示，要增加飯量和吃宵夜，半個月里漲了近5公斤，「我都不敢承認我這麼能吃，不過我有信心，之後肯定會瘦回來的！」

從進入醫院開始，余悅琴5天內打了14針，從促進幹細胞到達外周血，到真正開始採集幹細胞，兩隻手臂扎著牙籤般粗細的針頭，直至240毫升的造血幹細胞混懸液從她的血液中分離出來放進保溫盒，才順利完成這場接力賽的前半段。

▲余悅琴接到紅十字會的電話，一度以為是詐騙集團。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲余悅琴接到紅十字會的電話，一度以為是詐騙集團。（圖／翻攝澎湃新聞）

完成捐贈後，余悅琴透過微信朋友圈表示，2020年是很不尋常的一年，疫情之後，我覺得沒什麼比一個人健康活著更重要，「茫茫人海中，我只是短暫地付出就可以讓一個人健康地活下去，讓一個家庭回歸安寧，讓他們繼續做父母的兒女、孩子的父母、朋友的朋友、工作的搭檔，我願意，去做呀！」

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