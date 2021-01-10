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企業慨捐塑身衣　助移民官改善久坐(站)傷害

▲▼蘿琳亞捐贈移民署。（圖／移民署提供）

▲蘿琳亞公司10日捐贈 50 套頂級塑身衣予第一線女性移民官使用。(圖／移民署提供)

生活中心／台北報導

移民署國境事務大隊守護國門第一線，更是外來旅客入國的第一印象，移民官常需久坐查驗檯，執行證照審核工作，或久站查驗線前引導旅客通關，工作十分辛勞。內政部長徐國勇體恤移民官辛勞，牽線促成蘿琳亞公司，今天(10日)慷慨捐贈 50 套蘿琳亞(LOLINYA)頂級塑身衣予第一線女性移民官使用。

移民署國境事務大隊表示，所有人員不分晝夜戰戰兢兢審查每位旅客是否符合入、出境條件，嚴防不法分子趁隙入出我國，除為國境安全把關，同時提供旅客優質、有效率的通關服務。因工作必須長時間久坐或站立，造成部分同仁有脊椎側彎、駝背及腰部酸痛等身體不適之現象，希望藉由塑身衣改善上述狀況。

捐贈儀式上由國境事務大隊 7 名女性移民官代表受贈，渠等表示著塑身衣將有助於時時提醒自己維持良好儀態，穿著制服更顯神采奕奕，工作久站亦較不覺得疲累，十分感謝蘿琳亞公司慷慨提供 50 套塑身衣。

蘿琳亞公司總經理莊碧玉表示，該公司所捐贈之蘿琳亞頂級塑身衣，將提供給各機場及港口有需求之移民官穿著，期能改善移民官因工作久坐(站)或姿勢不良所造成的傷害，亦藉由塑身衣輔助調整正確的執勤姿勢。蘿琳亞公司此次主動關心國門第一線人員的健康及形象，實為政府與民間企業良好互動之典範。

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