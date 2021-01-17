5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

記者游瓊華、李忠憲／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲5寶爸江姓男子，11日開始白天回到原先的防水工程工作，晚上到洗車美容店上班，然而他才上4天班，就向洗車店老闆請病假。然而，《ETtoday新聞雲》獨家得到消息，江男隔天回到洗車店上班後，又在下班前半小時提出離職。對此，記者傳訊向江男求證，但他已讀不回。

▲五寶爸16日下班前已「工作太累」為由，辭掉洗車店工作。（圖／記者白珈陽攝）

江男11日晚上7點到洗車美容店上班，原本白天要回到以往的防水工程公司兼差，但因為下雨，連續2天都沒去，還被外界看衰甚至預言，不管做什麼工作都不會超過3天。

▲五寶爸辭掉洗車店工作，老闆事後還傳訊鼓勵他，「要加油」。（圖／洗車店老闆提供）

不過，才上4天班，江男15日又向洗車店老闆請病假，表示自己感冒發燒，又都沒睡好，但承諾16日一定會到班。然而，他卻在回到洗車店上班時，又在下班前半小時向老闆提出辭職，而理由是，「工作太累了」、「2份工作工時太長」。

對此，洗車店老闆事後還傳訊給江男，「小孩要生就要好好去養去教育，當爸爸的人死也要把家庭扛起來」，並鼓勵他，以後日子要好好加油等，而江男也回覆，「對你很不好意思」。

然而，《ETtoday新聞雲》記者17日傳訊向江男求證辭職一事，但他一見到記者來歷，卻直接已讀不回，甚至連電話都不接，未對此事作出正面回應。

▲5寶爸辭掉洗車店工作，記者向他求證被已讀不回。（圖／記者李忠憲攝）

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