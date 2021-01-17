台中「3P秀」夜店拉草泥馬上陣！警稽查見牠門外「頂寒風打盹」傻眼

▲警稽查夜店，驚見草泥馬頂寒風瑟縮角落。（圖／動保處提供）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

台中夜店「Super House」，日前因2名外籍女舞者在舞台上與男舞者做出3P性愛動作而引來警方取締，但沒想到女舞者退場後，卻來了隻草泥馬。業者15日凌晨安排了爆乳妹牽著草泥馬登場，被質疑違法動保法，而台中市警局16日深夜與台中市動物保護防疫處前往稽查，但夜店內並無異狀，不過17日凌晨，卻見到一隻白色羊駝瑟縮在店外角落打盹，讓員警見狀相當傻眼。

據了解，這間夜店的前身為台中知名夜總會「Show House」秀屋，16日晚開幕還大打藝人牌，找來人氣相當高的高爾宣擔任主打，內部有5個包廂區和搖滾區，低消從8千到8萬元不等。

▲▼警方動員大批警力稽查台中夜店。（圖／記者李忠憲翻攝）

不過，業者疑似為了炒熱氣氛，10日先找來了2名東歐籍女舞者和男舞者，3人在舞台上大膽做出性愛動作，業者因此遭到警方依刑法妨害風化罪嫌函送法辦。豈料，時隔6天，外籍女舞者退場後，竟來了隻草泥馬，業者無視動物安危、健康，又找來了爆乳女舞者將草泥馬帶進夜店裡面，還拍下影片放上官方IG限時動態宣傳，被質疑違反動保法。

對此，台中市警局四分局16日深夜11時許，動員了大批警力，聯合消防局、勞工局、動保處及移民署專勤隊等6個單位前往稽查，不過沒有查出有任何異狀，但卻有員警17日凌晨在夜店外驚見1隻白色羊駝，頂著寒風瑟縮在角落打盹，讓在場所有全看傻。

動保處長林儒良表示，動物與人類一樣都是日出而作、日落而息，但夜店環境吵雜、聲光太過刺激，容易造成羊駝緊張，嚴重甚至導致死亡，業者的行為恐已違反《動保法》，最重可處7萬5000元罰款，若是故意傷害動物，導致動物肢肢體殘缺或重傷死亡，最重恐將面臨2年徒刑。

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