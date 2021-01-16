罷王開票結束！8.4萬中壢人投下同意票　超過門檻2642票

記者陳韻如、陳凱力、沈繼昌、楊淑媛／桃園報導

桃園市民進黨議員王浩宇罷免案16日正式投票，不少民眾早早就出現在投票所投出自己的神聖一票，而依照桃園市選委會公布，中壢區共有32萬7758人，同意票數達總人數的4分之1（8萬1940票），且高於不同意票，罷免就能成立。稍早4時結束投票，正式進入開票作業，《ETtoday新聞雲》將不斷更新最即時的票數。

▲罷王開票結束。（圖／記者陳凱力攝）

18:19：同意罷免票84582票，不同意票7128票。同意票超過門檻2642票。

18:04：同意罷免票84167票，不同意票7102票。

17:55：同意罷免票83160票，不同意票7040票。

17:52：同意罷免票82652票，不同意票7011票。罷免成功，王浩宇成六都首位遭罷免議員。

17:50：同意罷免票81142票，不同意票6891票。

17:46：同意罷免票80726票，不同意票6848票。

17:40：同意罷免票78733票，不同意票6696票。

17:35：同意罷免票72997票，不同意票6311票。

17:25：同意罷免票63584票，不同意票5631票。

17:15：同意罷免票44708票，不同意票4148票。

17:10：同意罷免票25421票，不同意票2317票。

17:10：同意罷免票25421票，不同意票2317票。

17:05：同意罷免票19124票。

17:05：同意罷免票19124票。

17:00：同意罷免票18705票，不同意票1756票。

16:53：同意罷免票15553票，不同意票1358票。

16:47：同意罷免票10302票，不同意票922票。

16:38：同意罷免票5696票，不同意票577票。

16:30：同意罷免票3581票。

當前票數為罷王總部之計票資訊，實際開票結果以中選會為準。

▲▼罷免王浩宇成功，民眾激動大喊。（圖／記者林敬旻攝）