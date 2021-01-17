日本單日7014例確診「重症965人」創新高！　教授憂：人流還是多

▲日本疫情反撲，圖為東京地鐵情況。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京16日專電

日本新冠肺炎疫情升溫，今天新增確診病例7014例，有56人死亡。全國重症者增至965人，創新高紀錄。目前日本因醫療資源緊絀，有逾3萬名確診者居家療養，醫學專家很憂心。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續擴大，今天確診病例新增7014例。今天埼玉縣新增確診582例、山口縣37例、福岡縣411例，創當地單日新增確診病例新高紀錄。

東京都今天新增1809例，連續4天逾1000例，今天新增數雖比昨天少192例，但就週六來說，確診病例多，是僅次於上週六（本月9日）的2268例。以年齡層來看，未滿30歲者約占46%。東京重症病患今天增至136人，比昨天多3人。

大阪府今天確診病例新增629例，是疫情發生以來大阪府單日新增數第三多，今天通報12人死亡。

日本政府於7日對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）發布緊急事態宣言，13日緊急事態宣言對象區域追加大阪府、京都府、兵庫縣等7府縣，呼籲這些地區民眾盡量少做不必要外出、餐飲業等業者打烊時間提早至晚間8時、企業實施遠距上班，力求減少7成出勤人數等，實施期至2月7日。

NHK報導，國際醫療福祉大學教授和田耕治表示，緊急事態宣言發布後，對象區域的人流並沒特別變化，這讓他感到憂心，他呼籲民眾務必留意，盡量少做不必要外出。

和田說，以目前日本全國的疫情來看，去年底今年初的過年期間，原本確診數大幅增加的傾向漸漸下降，但是緊急事態宣言的效果如何，還需一些時間才能做正確分析。

他說，從都道府縣來看，神奈川縣等東京都周邊的縣確診病例持續呈現增加速度加快傾向。

日本的確診者以20多歲至50多歲的族群比較多。對此，和田指出，這次的病毒特徵是年輕人即使感染了，症狀算輕的情形較多，所以年輕人之間因不太留意而導致感染擴大。但病毒不會就此止住，可能藉由家庭、設施，在過一段時間後傳染給老人，老人重症化的風險高。

日本厚生勞動省今天宣布，感染新冠肺炎居家療養的人數截至13日為止共3萬208人，確保病床數是一大課題。

針對確診者居家療養人數大增問題，和田表示，至今的體制是高齡者（65歲以上）等重症化風險高的人基本上安排這些人住院，但因醫療資源緊絀，視情況而定，即使是70歲的人士也可能得居家療養，這樣的人數今後可能增多。如果疫情無法早日降溫的話，很多人的醫療將受限。

和田擔憂緊急事態宣言對象地區的人員行動並無太大改變，如果疫情不能降溫的話，或許政府得考慮延長緊急事態宣言或採取更強力防疫對策。