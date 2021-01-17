　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本單日7014例確診「重症965人」創新高！　教授憂：人流還是多

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲日本疫情反撲，圖為東京地鐵情況。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京16日專電

日本新冠肺炎疫情升溫，今天新增確診病例7014例，有56人死亡。全國重症者增至965人，創新高紀錄。目前日本因醫療資源緊絀，有逾3萬名確診者居家療養，醫學專家很憂心。

日本放送協會（NHK）報導，日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情持續擴大，今天確診病例新增7014例。今天埼玉縣新增確診582例、山口縣37例、福岡縣411例，創當地單日新增確診病例新高紀錄。

東京都今天新增1809例，連續4天逾1000例，今天新增數雖比昨天少192例，但就週六來說，確診病例多，是僅次於上週六（本月9日）的2268例。以年齡層來看，未滿30歲者約占46%。東京重症病患今天增至136人，比昨天多3人。

大阪府今天確診病例新增629例，是疫情發生以來大阪府單日新增數第三多，今天通報12人死亡。

日本政府於7日對首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）發布緊急事態宣言，13日緊急事態宣言對象區域追加大阪府、京都府、兵庫縣等7府縣，呼籲這些地區民眾盡量少做不必要外出、餐飲業等業者打烊時間提早至晚間8時、企業實施遠距上班，力求減少7成出勤人數等，實施期至2月7日。

NHK報導，國際醫療福祉大學教授和田耕治表示，緊急事態宣言發布後，對象區域的人流並沒特別變化，這讓他感到憂心，他呼籲民眾務必留意，盡量少做不必要外出。

和田說，以目前日本全國的疫情來看，去年底今年初的過年期間，原本確診數大幅增加的傾向漸漸下降，但是緊急事態宣言的效果如何，還需一些時間才能做正確分析。

他說，從都道府縣來看，神奈川縣等東京都周邊的縣確診病例持續呈現增加速度加快傾向。

日本的確診者以20多歲至50多歲的族群比較多。對此，和田指出，這次的病毒特徵是年輕人即使感染了，症狀算輕的情形較多，所以年輕人之間因不太留意而導致感染擴大。但病毒不會就此止住，可能藉由家庭、設施，在過一段時間後傳染給老人，老人重症化的風險高。

日本厚生勞動省今天宣布，感染新冠肺炎居家療養的人數截至13日為止共3萬208人，確保病床數是一大課題。

針對確診者居家療養人數大增問題，和田表示，至今的體制是高齡者（65歲以上）等重症化風險高的人基本上安排這些人住院，但因醫療資源緊絀，視情況而定，即使是70歲的人士也可能得居家療養，這樣的人數今後可能增多。如果疫情無法早日降溫的話，很多人的醫療將受限。

和田擔憂緊急事態宣言對象地區的人員行動並無太大改變，如果疫情不能降溫的話，或許政府得考慮延長緊急事態宣言或採取更強力防疫對策。

ET快訊
砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！　管委會淡定回應他更
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

寶島魅力無法擋！台灣今年又入選「全球前50打卡熱點」：充滿驚奇

神秘文字「1F」詭現家門口垃圾桶　網曝恐怖目的！她嚇壞急報警

世衛執委會明登場　應對疫情調查與美國關係受矚

南韓新冠今再增520人確診！咖啡廳、健身房營業限制明解禁

巴西變種病毒傳7月已現蹤！連5天破千死　估染疫住院近4成喪命

上任秒廢川普政策！拜登就職日將簽12政令　1.9兆紓困計畫成焦點

影／印尼塞梅魯火山噴發　灰燼衝5.6公里高！近距離直擊片曝光

川普「超華麗」閃人！走紅毯＋現場配樂　還要21響禮炮致敬

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

寶島魅力無法擋！台灣今年又入選「全球前50打卡熱點」：充滿驚奇

神秘文字「1F」詭現家門口垃圾桶　網曝恐怖目的！她嚇壞急報警

世衛執委會明登場　應對疫情調查與美國關係受矚

南韓新冠今再增520人確診！咖啡廳、健身房營業限制明解禁

巴西變種病毒傳7月已現蹤！連5天破千死　估染疫住院近4成喪命

上任秒廢川普政策！拜登就職日將簽12政令　1.9兆紓困計畫成焦點

影／印尼塞梅魯火山噴發　灰燼衝5.6公里高！近距離直擊片曝光

川普「超華麗」閃人！走紅毯＋現場配樂　還要21響禮炮致敬

領航猿里德、傑克出戰　夢想家推出杰倫搭配塔克求第2勝

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

WhatsApp要求用戶提供資訊給臉書　用戶不滿紛跳槽

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

租整層2房1廳！冬天電費「一期2000元」他傻眼　內行曝1關鍵省電

星・變美／49歲黎姿狀態太逼人！自曝「喝水美肌」5個方法

KIA預告7款電動大軍　首輛「CV跨界」續航500km起第1季亮相！

快訊／油價調漲0.3元「連8漲」　九二汽油站上25元大關

6連勝vs.5連敗　勇士主場賈西亞專打攻城獅

國際熱門新聞

新加坡媒體報導王浩宇罷免

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

控辱華拒買澳州煤！中國賭氣...他笑：買更貴的

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

16歲小爸媽狠甩女嬰！埋雪中連開2槍爆頭

日本單日7014例確診　「重症965人」創新高

全球破9400萬確診！英國單日增1295人染疫

川普離任前「鎖定」美中關係

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

他帶「手槍和500發子彈」闖華府！假證件露餡

王毅訪菲允捐50萬劑疫苗　簽21億援助協定

獨立小組調查：世衛判斷力嚴重受限

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街

川普超華麗閃人　走紅毯21響禮炮

更多熱門

相關新聞

北部醫院急通知：停收救護車病患

北部醫院急通知：停收救護車病患

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日晚間10點突然開記者會，表示北部某醫院醫師因照顧新冠患者，不慎染疫，護理師女友也確診後，再新增一名護理師同事也確診，成為國內第852起病例。對此，桃園市消防局救護車本來下午開始將輕症患者送進該急診室，不過晚間院方緊急通知，救護車深夜再度協助改送其他醫院。

桃園某醫院爆院內群聚！休息室驗出病毒

桃園某醫院爆院內群聚！休息室驗出病毒

戴資穎今下午對決馬琳爭今年首冠

戴資穎今下午對決馬琳爭今年首冠

桃園某醫院「擴大採檢452人」　篩檢結果均為陰性

桃園某醫院「擴大採檢452人」　篩檢結果均為陰性

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

桃園某醫院擴大　林靜儀：定義為院內群聚

關鍵字：

日本日韓要聞新冠肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面